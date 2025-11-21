Πρωτοβουλία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών από το Δήμο Μεσολογγίου

Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με τις κοινωνικές δομές του (Κέντρο Κοινότητας & Κοινωνικό Παντοπωλείο), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), διοργανώνουν την Εβδομάδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για όλες τις μορφές έμφυλης βίας, η ανάδειξη των διαθέσιμων μηχανισμών υποστήριξης και η ενίσχυση του

δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα ζήτημα που αφορά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικές αξίες.

Πρόγραμμα Δράσεων

24 Νοεμβρίου 2025

Ενημερωτικές δράσεις στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου και στο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

25 Νοεμβρίου 2025

Δράση ενημέρωσης στην Κεντρική Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

26 Νοεμβρίου 2025

Επισκέψεις ενημέρωσης σε υπηρεσίες και φορείς της περιοχής

27 Νοεμβρίου 2025

Επισκέψεις ενημέρωσης σε υπηρεσίες και φορείς της Δ.Κ. Αιτωλικού

28 Νοεμβρίου 2025

Επίσκεψη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Αγρινίου στην Κεντρική

Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, κ. Δημήτριος Ράπτης, και η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων, κα. Καλλιρρόη Αγγέλη, καλούν όλους τους δημότες να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις, στηρίζοντας την κοινή προσπάθεια για μια κοινωνία όπου κάθε γυναίκα μπορεί να ζει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό.