Πρωτοφανές στην απονομή των Όσκαρ: Χαστούκι σε …παγκόσμια μετάδοση!

Όλα έγιναν ενώ ο Κρις Ροκ παρουσίαζε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, άρχισε να αστειεύεται. Πρώτα με το ζευγάρι Χαβιέρ Μπαρδέμ – Πενέλοπε Κρουζ που είναι και οι δυο υποψήφιοι και μετά πήγε στη σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, χλευάζοντας το γεγονός πως είχε σχεδόν ξυρισμένο το κεφάλι της, όπως η Ντέμι Μουρ στο G.I. Jane.

«Τζέντα, σε αγαπώ αλλά περιμένω το G. I. Jane 2» είπε ο Κρις Ροκ και η Τζέντα Πίνκετ Σμιθ δεν έκρυψε την ενόχλησή της. Και δευτερόλεπτα λεπτά, ο Γουίλ Σμιθ σηκώθηκε από τη θέση του, ανέβηκε στη σκηνή, πλησίασε τον Κρις Ροκ και τον χαστούκισε σε… παγκόσμια μετάδοση!

Best Actor? Anyone but Will Smith #oscars https://t.co/Y5n9JqCMAQ

— Kimberly Davis (@Kimberl04757685) March 28, 2022