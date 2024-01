Σε κάθε γωνιά του πλανήτη ο κόσμος ετοιμάζεται για την Πρωτοχρονιά. Περιμένει να υποδεχθεί το 2024 με την ελπίδα να φέρει κάθε καλό και να αφήσει πίσω τις «μαύρες» σελίδες που γράφτηκαν το 2023.

Κάποιες χώρες έχουν γιορτάσει ήδη των Πρωτοχρονιά ενώ άλλες προετοιμάζονται πυρετωδώς για την αλλαγή του χρόνου.

Το πρώτο «αντίο» στο 2023 έγινε από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας όπου τα πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν από τον υψηλότερο πύργο της, το Sky Tower.

Το πρώτο «αντίο» στο 2023 έγινε από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας όπου τα πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν από τον υψηλότερο πύργο της, το Sky Tower. Τη σκυτάλη για την αλλαγή έλαβε η Αυστραλία, με μία εντυπωσιακή γιορτή πυροτεχνημάτων να μαγνητίζει τα βλέμματα. Τα χρώματα από τα βεγγαλικά φάνηκαν από την εντυπωσιακή γέρφυρα του Σίδνεϊ, Harbour Bridge και την Όπερα. Η διαδικασία εκτόξευσης πυροτεχνημάτων διήρκεσε 12 λεπτά.

Το ρολόι έδειξε 12 τα μεσάνυχτα, 1.1.24, σε περιοχές της Ασίας, την Ιαπωνία, τη Νότια και Βόρεια Κορέα. Λίγο αργότερα η αλλαγή έγινε και στο Χονγκ Κονγκ με μουσικές και πυροτεχνήματα από το Victoria Harbour. Σε ρυθμό έλευσης νέου έτους «χόρεψαν» και η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, το Ανόι του Βιετνάμ και η Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Την αλλαγή υποδέχθηκαν στη συνέχεια Μπανγκλαντές και Νεπάλ όπως και Ινδία και Σρι Λάνκα. Σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, χωρίς πυροτεχνήματα κι εντυπωσιακές τελετές, σε ένδειξη πένθους και συμπαράστασης προς τον λαό της Παλαιστίνης, το Πακιστάν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους. Σε αντίθεση με το Πακιστάν, το Ντουμπάι με εντυπωσιακό τρόπο καλωσόρισε το 2024, με πυροτεχνήματα από τον ουρανοξύστη, Μπουρτζ Χαλίφα, το υψηλότερο κτίριο του κτίριο. Πυροτεχνήματα και σε Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία.

Σε όλες τις ηπείρους, το 2024 είναι ευπρόσδεκτο ανεξάρτητα από τον καιρό – καθώς όλοι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο να είμαστε την ίδια χρονιά.

Και το Ηνωμένο Βασίλειο υποδέχτηκε το 2024. Χιλιάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από το Λονδίνο σε μια επίδειξη που είχε διάρκεια περίπου 15 λεπτά. Ένα εντυπωσιακό σόου θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Εδιμβούργο στο πλαίσιο των εορτασμών του Hogmanay.

