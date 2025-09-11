Πρώτο κουδούνι στη Φουρνά μετά από χρόνια σιωπής - Το χωριό ξαναβρήκε ζωή

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε ξανά στη Φουρνά Ευρυτανίας, με αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, μετά από χρόνια, καθώς τρεις οικογένειες μετακόμισαν στο χωριό προσφέροντας ζωή, παιδικά γέλια και νέες προοπτικές.

Όπως τόνισε η κα Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα, στο νηπιαγωγείο θα φοιτήσουν φέτος τρεις μαθητές και στο δημοτικό επτά. Το προαύλιο του σχολείου γέμισε με παιδικά γέλια και φωνές, χάρις στην πρωτοβουλία του ιερέα και της δασκάλας.

Η Φουρνά, εκτός από μαθητές, απέκτησε και φούρνο έπειτα από είκοσι χρόνια, ενώ στις 13 Σεπτεμβρίου θα γίνει και ο πρώτος γάμος μαζί με βάφτιση, ύστερα από δέκα χρόνια.

<br />

H Φουρνά έδωσε το καλό παράδειγμα και στη Ζίτσα Ιωαννίνων.

Όπως τόνισε ο κ. Γιώργος Σιαφάκας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημοτικής Περιουσίας Εσωτερικού Ελέγχου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνεται προσπάθεια από τον δήμο να προσελκύσει οικογένειες να μείνουν στο χωριό, με εξασφάλιση κατοικίας και εργασίας.

Πηγή: ertnews.gr