Πρώτο κουδούνι με ελλείψεις στην Αιτωλοακαρνανία - 100 κενά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σε εγρήγορση η Αιτωλοακαρνανία, πριν το πρώτο κουδούνι, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με 100 κενά που δηλώθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Διάστημα προετοιμασίας ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς είναι αυτό το διάστημα μέχρι να λειτουργήσουν τα σχολεία και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην Αιτωλοακαρνανία και σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε εγρήγορση για τους αναπληρωτές, τους διορισμούς και τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής.

Σκοπός είναι πάντα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να είναι όλα και όλοι στην θέση τους. Ωστόσο, πάντα μετά την επίσημη τοποθέτηση κυρίως των αναπληρωτών, αλλά και των μόνιμων εκπαιδευτικών ξεκινούν οι διαδικασίες για αποσπάσεις, άδειες εγκυμοσύνης κλπ και γι’ αυτό στο δεύτερο «κύμα» των αναπληρωτών καλύπτονται κάποια από τα κενά αυτά που δημιουργούνται στο πρώτο «κύμα», αυτό που είναι σε εξέλιξη τώρα.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αυτή την στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα κενά, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Παιδείας και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα είναι σε αναμονή ώστε να δει πόσα εξ’ αυτών θα καλύψει τελικά το υπουργείο.

Συγκεκριμένα, τα κενά αυτή την στιγμή σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Β ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, Βαγγέλη Τσούκα, στην γενική παιδεία είναι συνολικά 61 και αναλύονται ως εξής: 1 Θεολόγος – 21 φιλόλογοι – 7 φυσικοί – 1 βιολόγος – 2 καθηγητής γαλλικής γλώσσας – 6 καθηγητές αγγλικής γλώσσας – 1 καθηγητής γερμανικής γλώσσας – 2 καθηγητές καλλιτεχνικών – 1 καθηγητής μουσικής – 2 εκπαιδευτικοί οικονομίας – 1 εκπαιδευτικός πολιτικών – μηχανικών – αρχιτεκτόνων – 3 ηλεκτρολόγοι – 8 πληροφορικής – 3 νοσηλευτικής - 1 βρεφονηπιοκόμων – 1 εκπαιδευτικός δραματικής τέχνης.

Στην Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με τον κ. Τσούκα, τα κενά είναι συνολικά 40 και αναλύονται ως εξής: 18 φιλόλογοι – 8 μαθηματικοί – 3 φυσικοί – 2 χημικοί – 1 αγγλικής γλώσσας - 2 καλλιτεχνικών – 2 πληροφορικής – 1 βρεφονηπιοκόμων – 1 φυσικής αγωγής – 1 διατροφής – 1 προγραμματιστής υπολογιστών.

Μιλώντας ο κ. Τσούκας στην Εφημερίδα «Συνείδηση», σχετικά με το θέμα επεσήμανε:

«η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά και η υποτίμηση των εκπαιδευτικών συνεχίζεται. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα και τη δημόσια εκπαίδευση συνολικά. Ως ΕΛΜΕ, καλωσορίζουμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες και ευχόμαστε μια δημιουργική και διεκδικητική χρονιά.

Η σχολική χρονιά 2025-2026 βρίσκει τους εκπαιδευτικούς στο ίδιο σημείο: με μισθούς καθηλωμένους για πάνω από 15 χρόνια , αντιμέτωπους με ένα κόστος ζωής που δεν έχει προηγούμενο, και με ένα κράτος που συνεχίζει να κάνει πλάτη στις αγορές, ενώ γυρνά την πλάτη στους ανθρώπους της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι αμοιβές παραμένουν καθηλωμένες εδώ και πάνω από μια δεκαετία, την ώρα που το κόστος ζωής εκτοξεύεται και οι απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό ρόλο διαρκώς αυξάνονται. Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τους ανθρώπους που κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο, με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, μονιμοποιήσεις αναπληρωτών και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

, αντιμέτωπους με ένα κόστος ζωής που δεν έχει προηγούμενο, και με ένα κράτος που συνεχίζει να Οι αμοιβές παραμένουν καθηλωμένες εδώ και πάνω από μια δεκαετία, την ώρα που το κόστος ζωής εκτοξεύεται και οι απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό ρόλο διαρκώς αυξάνονται. Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τους ανθρώπους που κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο, με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, μονιμοποιήσεις αναπληρωτών και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο εισάγει ρυθμίσεις που πλήττουν τον πυρήνα των εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Με διαδικασίες εξπρές, χωρίς πραγματικά τεκμήρια και με υπέρμετρες εξουσίες σε διοικητικά όργανα, διαμορφώνεται ένα κλίμα φόβου και ελέγχου που αντιστρατεύεται το παιδαγωγικό έργο και την ελεύθερη έκφραση γνώμης.

Καλούμε τους συναδέλφους να είναι σε επαγρύπνηση, ενωμένοι και ενεργοί στους συλλογικούς αγώνες, για να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο, τα εργασιακά μας δικαιώματα και την αξιοπρέπειά μας.

Δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο από τα αυτονόητα:

Για μια παιδεία δημόσια, ποιοτική και δημοκρατική.

Για ένα σχολείο που θα υπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας, όχι των αγορών και των αριθμών

Αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, ΤΩΡΑ, που να καλύπτουν την ακρίβεια και να αντανακλούν τον κοινωνικό και επιστημονικό μας ρόλο.

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικά επιδόματα στέγασης και μετακίνησης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»