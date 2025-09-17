Πρωτιά για το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Το 2ο ΕΠΑΛ / ΕΚ Αγρινίου συμμετείχε στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση με το έργο «Shared Eco-Smart Restroom», όπου και κέρδισε το πρώτο βραβείο.

Η ανακοίνωση:

Το 2ο ΕΠΑΛ / ΕΚ Αγρινίου συμμετείχε με το έργο «Shared Eco-Smart Restroom» στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, στην κατηγορία των ΕΠΑΛ «Ανοιχτή Σχεδίαση για έναν Άμεσο Δημόσιο Χώρο», όπου και κέρδισε το πρώτο βραβείο.

Τον διαγωνισμό διοργανώνει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση.

Η σελίδα των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: https://openedtech.ellak.gr/2025/07/04/axiologisi-2025/

Η ομάδα ρομποτικής του σχολείου μας, δραστηριοποιείται συστηματικά από το σχολικό έτος 2016-2017, με έντονη παρουσία σε δράσεις STEM και συμμετοχές σε διαγωνισμούς, έχοντας κατακτήσει πανελλήνιες πρωτιές σε αντίστοιχες διοργανώσεις (πληροφορίες στην ιστοσελίδα robotics2epal.gr).

Στο συγκεκριμένο έργο συμμετείχαν έντεκα μαθητές από τη Β και Γ τάξη του τομέα πληροφορικής.

Το έργο υποστήριξαν από την ομάδα ρομποτικής του 2 ου ΕΠΑΛ Αγρινίου/Ε.Κ. Αγρινίου οι Εκπαιδευτικοί Παπαθανασίου Λεωνίδας (υπεύθυνος τομέα Πληροφορικής), Μαρκής Γεώργιος και Τίτης Άγγελος, άπαντες καθηγητές πληροφορικής.

Στόχος του έργου

Το «Shared Eco-Smart Restroom» προτείνει ένα σύστημα κοινόχρηστης τουαλέτας που συνδυάζει αυτοματισμούς, υγιεινή και οικολογική συνείδηση. Η ιδέα στοχεύει στη μείωση της ανθρώπινης επαφής με επιφάνειες, στη βέλτιστη διαχείριση ενέργειας και νερού, και στη δημιουργία λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον. Το έναυσμα για την κατασκευή του έργου αυτού, ήταν οι εμπειρίες που απόκτησαν οι μαθητές του τομέα πληροφορικής, από τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα Erasmus+ το περασμένο Ιανουάριο στο Βερολίνο.

Κύρια χαρακτηριστικά

Παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκού (Φ/Β) συστήματος για τη λειτουργία όλων των αυτοματισμών.

Επαναχρησιμοποίηση νερού: το νερό από το πλύσιμο των χεριών επανατροφοδοτεί το καζανάκι, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους.

Πλήρης αυτοματοποίηση: ο χρήστης δεν χρειάζεται να αγγίζει πόρτες, βρύσες, κάδους απορριμμάτων ή άλλα μέρη, μειώνοντας έτσι τη μετάδοση μικροβίων.

Επιπλέον παρατήρηση: Το καπάκι της λεκάνης παρουσιάζει χαρακτηριστικές γραμμές. Η ομάδα οραματίζεται ότι αυτές θα μπορούσαν μελλοντικά να ενσωματώσουν αισθητήρες υγείας, ικανούς να παρακολουθούν βασικές παραμέτρους του χρήστη. Έτσι, το έργο μπορεί να εξελιχθεί σε μία ακόμη πιο ολοκληρωμένη λύση, συνδυάζοντας την προστασία της δημόσιας υγείας με την έξυπνη τεχνολογία.

Υλικά και Προϋπολογισμός

Η υλοποίηση βασίστηκε σε εξοπλισμό όπως οι πίνακες BBC micro:bit V2, αισθητήρες (υπερήχων, IR Break Beam), linear actuator, LED, φωτοαντιστάσεις, φωτιστικά, καθώς και εξαρτήματα και αξεσουάρ καλωδίωσης που τυπώθηκαν σε 3D εκτυπωτή. Για την κατασκευή των διαφόρων εξαρτημάτων, τα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιμα στο εμπόριο, αξιοποιήθηκε ο 3D εκτυπωτής του σχολείου. Η ομάδα, αφού σχεδίασε και δοκίμασε τα εξαρτήματα, τύπωσε τα τελικά προς χρήση, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την 4η βιομηχανική επανάσταση, όπου το πρωτότυπο αναπτύσσεται από τον χρήστη μέσω 3D εκτυπωτή για άμεση παραγωγή πρωτοτύπων, δοκιμή, εξέλιξη και κατασκευή του τελικού προϊόντος.

Ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή BBC micro:bit V2, έγινε με λογισμικό ανοικτού κώδικα. Το συνολικό κόστος της κατασκευής ανήλθε περίπου στα 185€ που καλύφθηκε από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η οικονομική συμμετοχή των μαθητών ήταν μηδενική, (μιας και είμαστε δημόσιο σχολείο). Ο συνολικός χρόνος για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και τελική κατασκευή ήταν περίπου 4 μήνες.

Οφέλη και Προοπτικές

Το έργο προσφέρει:

Βελτίωση συνθηκών υγιεινής σε κοινόχρηστες τουαλέτες, με έμφαση στη μείωση της διασποράς μικροβίων.

Οικολογική διαχείριση πόρων, μέσω αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης νερού.

Έξυπνη και αυτόνομη λειτουργία, με περιορισμένες ανάγκες συντήρησης.

Εκπαιδευτική αξία για τους μαθητές/τριες, που απέκτησαν εμπειρία σε ρομποτική, ηλεκτρονική, προγραμματισμό και βιώσιμες τεχνολογίες.

Υλικό από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό https://openedtech.ellak.gr/robotics2025/shared-eco- smart-restroom-2o-epal-ek-agriniou/

Ο διαδικτυακός τόπος της ομάδας https://robotics2epal.gr/