Πρωτιά για την «Συμμαχία» στις εκλογές Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας – Αύξησε την δύναμή της η ΔΑΚΕ

Για το ΔΣ της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας η «Συμμαχία» έλαβε 144 ψήφους στις εκλογές και κέρδισε 4 έδρες, όσες είχε δηλαδή.

Η ΔΑΚΕ αύξησε την δύναμή της, καθώς έλαβε 102 ψήφους και έλαβε 3 έδρες, μια επιπλέον απ ότι είχε. Η ΑΣΕ έλαβε 68 ψήφους. Απέκτησε 2 έδρες στο ΔΣ και ήταν ο συνδυασμός που έχασε την έδρα που κέρδισε η ΔΑΚΕ. Η «κόκκινη κιμωλία» πήρε 14 ψήφους, ενώ η ΠΕΚ 3 ψήφους χωρίς να κερδίσουν καμία έδρα, ενώ εντοπίστηκαν και 10 λευκά ψηφοδέλτια.

Εκλέγονται από την «Συμμαχία» ο Βαγγέλης Τσούκας, ο Βασίλης Βαρέλης, ο Αντώνης Μίκροβας και ο Βασίλης Παπαθανασίου. Από την ΔΑΚΕ εκλέγεται ο Γιώργος Κατσίφας, ο Βασίλης Καραγιάννης και η Λαμπρινή Βελούδα, ενώ από την ΑΣΕ εκλέγεται η Βασιλική Ζησιμοπούλου και η Αφροδίτη Αλεξάκη.

Για το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ η «Συμμαχία» έλαβε 144 ψήφους και κέρδισε 4 έδρες, η ΔΑΚΕ έλαβε 98 ψήφους και κέρδισε 4 έδρες, η ΑΣΕ έλαβε 69 ψήφους και κέρδισε 3 έδρες.

Η «κόκκινη κιμωλία» έλαβε 15 ψήφους και η ΠΕΚ 3 ψήφους χωρίς να καταφέρουν να πάρουν έδρα, ενώ υπήρχαν και 12 λευκά ψηφοδέλτια.