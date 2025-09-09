Πρώτη προπόνηση για τον Άρη Αιτωλικού

Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος "Άρης Αιτωλικού" χθες Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 το απόγευμα, στο γήπεδο των Παλαιμάχων στην Αστροβίτσα Αιτωλικού, πραγματοποίησε με μεγάλη αισιοδοξία και σε ευδιάθετο κλίμα την πρώτη προπόνηση, ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για την νέα αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Οι ποδοσφαιριστές παλιοί και νέοι, αλλά και οι νεαροί προερχόμενοι από τα τμήματα υποδομής του Συλλόγου μας που θα ενσωματωθούν στην πρώτη ομάδα, προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του προπονητικού επιτελείου, Καβαλιέρη Νίκο, Κατσούλα Γιώργο και Φράγκο Λάζαρο.

Παρόντες στην πρώτη προπόνηση για την νέα αγωνιστική περίοδο ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Φούντας Απ. Νικόλαος, ο Αντιπρόεδρος Κοσμίδης Χρήστος, ο Γενικός Αρχηγός Νταλιάνης Φώτιος, που ευχήθηκαν σε όλους τους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο καλή αγωνιστική σεζόν με υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και αντιπροσωπεία από τον Σύλλογο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του "Άρη Αιτωλικού" Καστανάς Κώστας, Κτιστόπουλος Τάσος, τα μέλη προγενέστερων διοικήσεων Γκοργκόλης Κώστας, Αργυρόπουλος Κώστας και αρκετοί φίλαθλοι.