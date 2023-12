Πρωταθλήτρια Βραζιλίας η Παλμέιρας – Εφιαλτικός υποβιβασμός για Σάντος

Μία από τις πιο συναρπαστικές σεζόν του Βραζιλιάνικου πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με την πιο σταθερή ομάδα της σεζόν να υπερασπίζεται τον τίτλο της και τον σύλλογο του θρυλικού Πελέ να υποβιβάζεται για πρώτη φορά στα 111 χρόνια της πλούσιας ιστορίας της.

Η Παλμέιρας ήρθε ισόπαλη με σκορ 1-1 στην έδρα της Κρουζέιρο και στέφθηκε πρωταθλήτρια Βραζιλίας για 12η φορά. Ο 18χρονος Έντρικ πέτυχε το 11ο γκολ του στη σεζόν για να δώσει από νωρίς προβάδισμα στους πρωταθλητές και ο Νικάο ισοφάρισε στο 80ο λεπτό για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Ο υποβιβασμός της Σάντος μετά την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Φορταλέζα ήταν ένα γερό χτύπημα στην ιστορία του συλλόγου. Η ομάδα του θρυλικού Πελέ ήταν μία από τις τρεις ομάδες, μαζί με τη Σάο Πάολο και την Φλαμένγκο που δεν είχαν υποβιβαστεί ποτέ από την κορυφαία κατηγορία της Βραζιλίας, αλλά ένα θλιβερό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη την έφερε στην 17η θέση της βαθμολογίας με 43 βαθμούς.

Η Παλμέιρας τερμάτισε πρώτη με 70 πόντους, δύο περισσότερους από την Γκρέμιο. Η Μποταφόγκο, η οποία ήταν στην κορυφή στις 31 από τις 38 αγωνιστικές, τερμάτισε τελικά στην πέμπτη θέση με 64 βαθμούς, κλείνοντας τη σεζόν με ένα σερί 11 αγώνων χωρίς νίκη.

Η Σάντος τερμάτισε έναν βαθμό πίσω από την 16η Μπαΐα, η οποία κέρδισε την τελευταία αγωνιστική με 4-1 την Ατλέτικο Μινέιρο, και δύο λιγότερους από την 15η Βάσκο ντα Γκάμα, που νίκησε με 2-1 την Μπραγαντίνο.

Ο αγώνας και οι οπαδοί της Σάντος προσπάθησαν να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, αναγκάζοντας τους παίκτες να τρέξουν στα αποδυτήρια, ενώ έσπασαν τα πάντα έξω από το γήπεδο, έβαλαν φωτιές σε αμάξια και προκάλεσαν μεγάλες υλικές ζημιές.

