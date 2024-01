Πρόστιμο στον οδηγό της Λίβερπουλ για παραβίαση… κόκκινου φαναριού

Ίσα που πρόλαβε να φτάσει η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ στο Λονδίνο, για την αναμέτρηση κόντρα στην Άρσεναλ, με τον οδηγό του πούλμαν των “Reds” να παραβιάσει το Κ.Ο.Κ. και να “τσιμπάει” πρόστιμο.

Η κίνηση στο Λονδίνο είναι σκέτο δράμα μετά τις γιορτές και η Λίβερπουλ δεν υπολόγισε σωστά το χρόνο, καταφθάνοντας στο “Emirates” μόλις μία ώρα πριν τη σέντρα για το Κύπελλο Αγγλίας. Ωστόσο, στο βωμό της ταχύτητας, με στόχο η ομάδα του Γούργκεν Κλοπ να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ο οδηγός του πούλμαν παραβίασε κόκκινο φανάρι, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε.

Έτσι, η τοπική αστυνομία τού αφαίρεσε δύο βαθμούς από το δίπλωμα οδήγησης και του επέβαλλε πρόστιμο αξίας 8.008,13 λύρες, το οποίο αντιστοιχεί σε 9.312,97 ευρώ. Ωστόσο, η Λίβερπουλ όχι μόνο έφτασε έγκαιρα, αλλά επικράτησε εκτός έδρας επί της Άρσεναλ, με τελικό σκορ 2-0.//ΓΚ

We received a report that the vehicle failed to stop for a red light

We have deducted 2 points from the drivers licence and they will be fined £8,008.13pic.twitter.com/fcFtEfWm5e

— Sandford Police (@Sandford_Police) January 8, 2024