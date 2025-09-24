Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ σε «Lidl» και «Σκλαβενίτη» από το υπουργείο Ανάπτυξης

Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ επέβαλε στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ «Lidl» και «Σκλαβενίτης», το υπουργείο Ανάπτυξης για παραβάσεις στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ -για την τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας- ανακοινώνονται οι σχετικές αποφάσεις για την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων:

Η πρώτη απόφαση, για την επιβολή προστίμου 805.340 ευρώ στην εταιρεία «Lidl», αφορά παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Η δεύτερη αφορά πρόστιμο 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία «Σκλαβενίτης», για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, πριν από την ανακοίνωση των αποφάσεων ενημερώθηκαν οι δύο εταιρείες.

Με αφορμή την ανακοίνωση των προστίμων, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε πως «Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους».

Ενώ, τόνισε πως οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως.

Δέσμευση για μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ

Αυστηρό μήνυμα στην αγορά έχει στείλει με προηγούμενες δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει την ασυδοσία, ενώ κάλεσε τα σούπερ μάρκετ να δείξουν έμπρακτη κοινωνική ευθύνη και να μειώσου τις τιμές σε 1.000 κωδικούς.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός δήλωσε πως το υπουργεί έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες, «γι' αυτό και έδωσα εντολή για εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ».

Τα σούπερ μάρκετ πρέπει να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία και να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος.

«Έχουν αναλάβει τη δέσμευση για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων και πρέπει να το πράξουν το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης.

