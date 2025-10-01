Πρόστιμα Αγρίνιο: Δεν έψαξαν να βρουν τη δήθεν απόφαση, αλλά την επικαλέστηκαν

Δεν έψαξαν να βρουν τη δήθεν απόφαση αλλά την επικαλέστηκαν και το ζήτημα της στάθμευσης στο Αγρίνιο παραμένει άλυτο με τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας να προκαλούν αντιδράσεις.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο με τη συζήτηση που άνοιξε ο Κώστας Πιστιόλας σχετικά με τα αυξημένα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας είναι ότι όπως φάνηκε κανείς στην παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, αφού δεν ήξεραν ότι το ύψος των προστίμων καθορίζεται από τον ΚΟΚ, δεν αναρωτήθηκε με ποια απόφαση του Δήμου καθορίστηκε το ύψος των προστίμων της Δημοτικής Αστυνομίας.

Αφού έτσι το είχαν στο μυαλό τους, έπρεπε να ψάξουν να βρουν αυτήν την απόφαση. Αν το έκαναν, κάπου εκεί θα ανακάλυπταν ότι ποτέ και από κανένα όργανο του Δήμου δεν υπήρξε τέτοια απόφαση και έτσι θα μάθαιναν ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του ΚΟΚ. Και έτσι δεν θα εκτίθονταν.

Μάλιστα από την ανταπάντηση της παράταξης του Κ. Πιστιόλα στην απάντηση του Δήμου φάνηκε ότι το σημαντικότερο ζήτημα στο θέμα «ελεγχόμενη στάθμευση στο Αγρίνιο» δεν το έχουν ακόμη αντιληφθεί. Μετά την επέκταση των πεζοδρόμων και τις αναπλάσεις κεντρικών δρόμων πέριξ του κέντρου, οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης έχουν μειωθεί.

Η ίδια η Δημοτική Αρχή μάλιστα σε παλαιότερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είχε παραδεχθεί ότι η ελεγχόμενη στάθμευση εξ΄αιτίας αυτού θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα γειτονικά σημεία με το κέντρο της πόλης. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει ακόμη με αποτέλεσμα αρκετές όταν κάποιος έχει λόγο να μετακινηθεί με το αυτοκίνητο και να παρκάρει κάπου σχετικά κοντά με το κέντρο, το να βρει ελεύθερη θέση μοιάζει με Γολγοθά.

Αυτό είναι που πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί στο Αγρίνιο, για να μην υπάρχουν κιόλας να πρόστιμα από τη Δημοτική Αστυνομία όταν θα είναι σχετικά εύκολο κάποιος να βρει να παρκάρει.

Εφημερίδα «Συνείδηση»