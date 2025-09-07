Προσωπική διαφορά τέλος για τους συνταξιούχους: Μειώνεται στο μισό το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027

«Το 2026 η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται, προσωπική διαφορά τέλος», είπε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι έτσι προκύπτει πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους φορολογικούς συντελεστές και την ετήσια αύξηση των συντάξεων.

Κεντρική θέση στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού έχει η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, με πρόσθετες ελαφρύνσεις που διαρκώς αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, φτάνοντας ακόμα και σε μηδενισμό φόρων για πολύτεκνους για τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο συνδέονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις με την ενίσχυση της οικογένειας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Τα οφέλη θα τα δουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από τον Ιανουάριο, καθώς η μείωση στην παρακράτηση θα αυξήσει απευθείας τις μηνιαίες αποδοχές τους και σε αρκετές περιπτώσεις το τελικό ετήσιο κέρδος θα υπερβαίνει το έναν μισθό, ενώ για τους πολύτεκνους τα κέρδη μπορεί να ξεπεράσουν τους δύο μισθούς ανά εργαζόμενο γονέα.

Για τους συνταξιούχους τα οφέλη διευρύνονται μέσα από τη μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 και κατάργησής της το 2027, πέραν των κερδών από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και την ετήσια αύξηση που λάβουν με βάση την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

iefimerida.gr