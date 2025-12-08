Προσοχή στον επαρχιακό δρόμο Θέρμου – Πλατάνου λόγω κατολισθήσεων

Την προσοχή των οδηγών εφιστά ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, στον επαρχιακό δρόμο Θέρμου – Πλατάνου λόγω κατολισθήσεων.

Οι οδηγοί πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον δρόμο που συνδέει τη Χρυσοβίτσα με το Βαλτσόρεμα (Επαρχιακή οδό Θέρμου – Πλάτανου), καθώς η περιοχή παρουσιάζει κίνδυνο από κατολισθήσεις και πτώση βράχων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με την Περιφέρεια και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για την οριστική επίλυση του προβλήματος στον δήμο Θέρμου.

Σε σχετική ανάρτηση του κ. Κωνσταντάρα αναφέρεται:

Εφιστάται η προσοχή των οδηγών στον δρόμο από τη Χρυσοβίτσα προς το Βαλτσόρεμα, (Επαρχιακή οδό Θέρμου -Πλάτανου )λόγω κατολισθήσεων. Η διέλευση θεωρείται υψηλής επικινδυνότητας εξαιτίας πτώσης βράχων.

Είμαστε σε συνεννόηση με την Περιφέρεια και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος στην συγκεκριμένη περιοχή του δήμου Θέρμου.

Δείτε φωτογραφίες: