Πρόσληψη χειριστή κλαρκ στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νεάπολης
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης, με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά χειριστή κλαρκ ή βοηθό χειριστή κλαρκ για το συσκευαστήριό του στην θέση Πλάτανος Καλυβίων Αγρινίου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Αρμοδιότητες:
▪ Φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση εμπορευμάτων παραγωγής.
▪ Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη.
▪ Συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Προφίλ Υποψηφίου:
▪ Άδεια χειριστή Κλαρκ.
▪ Προϋπηρεσία στο αντικείμενο επιθυμητή
▪ Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.
▪ Διάθεση για εργασία.
▪ Αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
▪ Υπευθυνότητα και συνέπεια.
▪ Κάτοικος Ευρύτερης περιοχής Αγρινίου.
Παροχές:
▪ Ασφάλιση.
▪ Μισθός.
▪ Προοπτική επέκτασης της συνεργασίας
Η παραλαβή των αιτήσεων και βιογραφικών θα γίνεται καθημερινά από 10.00 έως 12.00 στα γραφεία του Συνεταιρισμού στον Πλάτανο Καλυβίων Αγρινίου ή στο email: info@alfafruits.com.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2641039490.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:
→ Δελτίο Ταυτότητας
→ Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ ή Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
→ ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
→ ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης