Πρόσληψη χειριστή κλαρκ στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νεάπολης

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης, με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά χειριστή κλαρκ ή βοηθό χειριστή κλαρκ για το συσκευαστήριό του στην θέση Πλάτανος Καλυβίων Αγρινίου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Αρμοδιότητες:

▪ Φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση εμπορευμάτων παραγωγής.

▪ Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη.

▪ Συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Προφίλ Υποψηφίου:

▪ Άδεια χειριστή Κλαρκ.

▪ Προϋπηρεσία στο αντικείμενο επιθυμητή

▪ Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.

▪ Διάθεση για εργασία.

▪ Αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.

▪ Υπευθυνότητα και συνέπεια.

▪ Κάτοικος Ευρύτερης περιοχής Αγρινίου.

Παροχές:

▪ Ασφάλιση.

▪ Μισθός.

▪ Προοπτική επέκτασης της συνεργασίας

Η παραλαβή των αιτήσεων και βιογραφικών θα γίνεται καθημερινά από 10.00 έως 12.00 στα γραφεία του Συνεταιρισμού στον Πλάτανο Καλυβίων Αγρινίου ή στο email: info@alfafruits.com.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2641039490.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

→ Δελτίο Ταυτότητας

→ Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ ή Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)

→ ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)

→ ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης