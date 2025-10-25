Πρόσκοποι Αγρινίου: Δωρεάν διήμερο για νέους στο Θέρμο με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων

Δωρεάν διήμερο για νέους στο Θέρμο και ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις στη φύση έχουν σχεδιάσει οι Πρόσκοποι Αγρινίου, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση». Τι λέει η Αρχηγός του 1 ου Συστήματος Προσκόπων Αγρινίου, Όλγα Δημητράντζου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ανέκαθεν οι πρόσκοποι του Αγρινίου πραγματοποιούσαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς πολλές και διαφορετικές δράσεις, που συχνά εξέπλησσαν ευχάριστα την τοπική κοινωνία!

Αυτή τη φορά στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που τους χαρακτηρίζει προετοιμάζουν ένα διαφορετικό διήμερο, το οποίο θα είναι εντελώς δωρεάν και απευθύνεται στη νέα γενιά, σε άτομα μεταξύ 18 ετών και 28 ετών, είτε είναι φοιτητές, είτε όχι.

Η διοργάνωση έχει πλούσιο πρόγραμμα και σκοπό έχει να φέρει τους συμμετέχοντες κοντά στη φύση και στο πνεύμα της ομαδικότητας που διαθέτουν οι πρόσκοποι. Στόχος είναι να γνωρίσουν οι νέοι την φιλοσοφία του προσκοπισμού, αλλά και να ενταχθούν στο σύστημα των προσκόπων του Αγρινίου.

Μέσα σε ένα διήμερο οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πολλές προσλαμβάνουσες από τον τρόπο δράσης των προσκόπων και θα χαρούν την παρέα και τις δράσεις στη φύση, καθώς όλες οι δράσεις του διημέρου θα διεξαχθούν στην περιοχή του Θέρμου.

Το απαραίτητα που πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες μαζί τους είναι η καλή τους διάθεση, χαμόγελο, υπνόσακο, πρόχειρα ρούχα, παπούτσια πορείας, αδιάβροχο και κιθάρες ή άλλομουσικό όργανο! Ωστόσο, για να συμμετάσχει κανείς στο δωρεάν διήμερο πρέπει να δηλώσει συμμετοχή μέχρι και 31.10.25 ή να επικοινωνήσει με την Αρχηγό Όλγα Δημητράντζου στο τηλέφωνο 697 2 85 10 49.

Η κα. Δημητράντζου μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε: «Πρόκειται για ένα διήμερο στη φύση, για μια εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη. Το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου θα βρεθούμε στο Θέρμο για ένα μοναδικό διήμερο στη φύση, μια δράση που θα μας φέρει πιο κοντά στον τόπο μας, στους ανθρώπους μας.

Μαζί με φοιτητές και νέους από το Αγρίνιο, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τη μαγεία της περιοχής μέσα από τα μάτια των Προσκόπων, να περπατήσουμε στα μονοπάτια της Αγίας Σοφίας, να ζήσουμε τη χαρά της ομαδικότητας και της προσφοράς και να θυμηθούμε πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε τη φύση και να τη φροντίζουμε.

Θα θέλαμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Θέρμου για την παραχώρηση των κατασκηνώσεων της Αγίας Σοφίας, που θα μας φιλοξενήσουν δωρεάν, καθώς και τουςχορηγούς μας που στηρίζουν με αγάπη αυτή την προσπάθεια. Χωρίς τη βοήθειά τους, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει.

Πιστεύουμε πως η φύση και ο εθελοντισμός ίσως είναι η λύση στα προβλήματα που ζούμε σήμερα. Είναι ο δρόμος για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για εμάς, για την κοινωνία μας και για τον κόσμο γύρω μας. Κρατάμε μέσα μας τα λόγια του ιδρυτή του Προσκοπισμού, Μπέιντεν Πάουελ: «Άφησε τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκες».

Με αυτή τη φράση ως οδηγό, ανυπομονούμε να ζήσουμε αυτό το διήμερο, να μοιραστούμε εμπειρίες, χαμόγελα και στιγμές που θα μας θυμίσουν πως, τελικά, η φύση είναι το σπίτι όλων μας».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της δράσης:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

15:30 – Αναχώρηση από το 1ο Σύστημα Προσκόπων Αγρινίου (κοντά στο Πανεπιστήμιο)

Συνάντηση, συγκέντρωση υλικών και επιβίβαση στο πούλμαν.

16:00 – Άφιξη στο Θέρμο και εγκατάσταση στο Κατασκηνωτικό Κέντρο Αγίας Σοφίας

Τακτοποίηση στους χώρους, γνωριμία με τον χώρο και τους συμμετέχοντες.

17:00 – γνωριμία συμμετεχόντων και με το χώρο διημέρου

Διασκεδαστικές δραστηριότητες για να γνωριστούμε όλοι καλύτερα.

18:30 – προετοιμασία γεύματος, ψήσιμο σουβλάκια σαλάτες...

20:00 – Βραδινό φαγητό

21:00 – Βραδινή φωτιά και προσκοπική βραδιά

Μουσική, παιχνίδια, ιστορίες, χαλάρωση και καλή παρέα γύρω από τη φωτιά.

23:30 – Ώρα ξεκούρασης / Ύπνος

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

08:30 – Ξύπνημα και Πρωινό

09:30 – Πεζοπορία – πορεία στο μονοπάτι προς τους Δίδυμους Καταρράκτες Αγίας Σοφίας ή επίσκεψη στο Θέρμο.

Εξερεύνηση της φύσης με δραστηριότητες προσανατολισμού και συνεργασίας.

16:00 – Επιστροφή στο κατασκηνωτικό

Αναστοχασμός – «Τι κρατάω από το διήμερο»

Μικρός κύκλος συζήτησης και κλείσιμο της δράσης.

17:00 Αναχώρηση για Αγρίνιο - Επιστροφή με το πούλμαν στο 1ο Σύστημα Προσκόπων Αγρινίου.

Η αφίσα του διήμερου:

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»