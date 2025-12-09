Πρόσκοποι Αγρινίου: «Δέντρο των Ευχών» στην καρδιά της πόλης -Κανένα παιδί χωρίς χαμόγελο τα Χριστούγεννα

«Δέντρο των Ευχών» όπου τα παιδιά θα κρεμάσουν τα γράμματά τους προς τον «Άγιο Βασίλη» θα στήσουν οι Πρόσκοποι του Αγρινίου στο κέντρο της πόλης το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.

Στόχος είναι κανένα παιδί να μη μείνει χωρίς χαμόγελο αυτά τα Χριστούγεννα!

Η σχετική ανακοίνωση:

10η Χρονιά !!!

Δράση Προσφοράς και Αγάπης των Προσκόπων Αγρινίου!

Αγαπητοί συμπολίτες,

Φέτος, συμπληρώνουμε δέκα χρόνια μιας δράσης που γεννήθηκε από μια απλή σκέψη: Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει χωρίς χαμόγελο τα Χριστούγεννα.

Για μια ακόμη χρονιά, οι Πρόσκοποι Αγρινίου καλούν όλους εσάς και όλους εμάς, να γίνουμε μέρος μιας ξεχωριστής και βαθιά ανθρώπινης προσπάθειας. Να σταθείτε δίπλα στα παιδιά των ειδικών σχολείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, εκπληρώνοντας μια δική τους μικρή ή μεγάλη ευχή.

Στην καρδιά της πόλης (Πλατεία Δημοκρατίας), θα στήσουμε το «Δέντρο των Ευχών», όπου τα παιδιά θα κρεμάσουν τα γράμματά τους προς τον «Άγιο Βασίλη». Κάθε γράμμα κι ένα παιδί. Κάθε επιθυμία κι ένα χαμόγελο που μπορείς εσύ να προσφέρεις.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

ώρα 11:00 π.μ.

Πλατεία Δημοκρατίας – Αγρίνιο

Ελάτε να γίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη παρέα αγάπης. Να δείξουμε πως η κοινωνία μας μπορεί να αγκαλιάσει, να στηρίξει και να χαρίσει χαμόγελα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς αποστάσεις.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 13 Δεκεμβρίου:

email: scoutsofagrinio1@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας: