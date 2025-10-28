Πρόσκληση Κωσταντάρα σε Παπανδρέου να επισκεφθεί το Θέρμο

Προσκεκλημένου του ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας βρέθηκε τις προάλλες στην Πάτρα και παρακολούθησε την εκδήλωση με θέμα: «Η Ευρώπη της Υπαίθρου – Αγρότες, Κτηνοτρόφοι, Αλιείς μπροστά σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες».

Επρόκειτο για την εκδήλωση που διοργάνωσε η ευρωομάδα των Σοσιαλιστών με πρωτοβουλία του Σ. Αρναούτογλου.

Ο Δήμαρχος Θέρμου στο περιθώριο της εκδήλωσης είχε την ευκαιρία για μια σύντομη συζήτηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου τον οποίο μάλιστα προσκάλεσε να επισκεφθεί το Θέρμο. Μάλιστα σύμφωνα με το Σπύρο Κωνσταντάρα ο πρώην πρωθυπουργός γνώριζε πολλά θέματα που ο Δήμος Θέρμου αντιμετωπίζει.