Πρόσκληση και αίτημα Διαμαντόπουλου σε Στουρνάρα για τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα συνάντησε ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος. Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου βρέθηκε στην Αθήνα τις προηγούμενης ημέρες για την επίσημη παρουσίαση του επετειακού προγράμματος του δήμου Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια από την Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων το 2026. Παράλληλα όμως είχε την ευκαιρία να κάνει και κάποιες σημαντικές επαφές. Μία από αυτές ήταν με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρα, που του απηύθυνε επίσημη πρόσκληση να παρευρεθεί στις επετειακές εκδηλώσεις, αλλά και να χρηματοδοτήσει η Τράπεζα της Ελλάδος μέρος αυτού του επετειακού προγράμματος. Παρών στη συνάντηση του Δημάρχου ήταν και ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και νυν πρόεδρος της «Helleniq Εnergy» Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος μεσολάβησε για να γίνει η συγκεκριμένη συνάντηση. Και με… μέσον τα «Ελληνικά Πετρέλαια» υποθέτουμε πως όλο και κάποια χορηγία θα δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος.

