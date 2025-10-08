Προσήχθη ο σύζυγος της 39χρονης εγκύου που την τραυμάτισε στο μάτι με πιρούνι

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο σύζυγος της 39χρονης εγκύου που νοσηλεύεται στον «Αττικόν», μετά από επίθεση που δέχθηκε με πιρούνι στο μάτι και στον θώρακα.

Ο 43χρονος αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφώρου και τελικά εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (8/10) και έχει προσαχθεί από την ΕΛ.ΑΣ. στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Η σύλληψη θεωρείται τυπικό ζήτημα και αναμένεται σύντομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στο σπίτι του ζευγαριού στα βόρεια προάστια τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10). Η 39χρονη διεκομίσθη στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα. Μάλιστα, ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε ακόμα και πιρούνι για να την τραυματίσει.

Πρόκειται για γυναίκα με καταγωγή από τη Γεωργία. Πληροφορίες του iefimerida.gr αναφέρουν πως η εγκυμονούσα εισήχθη στο νοσοκομείο με τραύματα στον θώρακα και το μάτι. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το δεξί της μάτι.

Το νέο φρικτό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε μέσα από την εκπομπή «Live News» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο κ. Γιαννάκος, η 39χρονη υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για να σωθεί το μάτι της, ενώ, ευτυχώς, και το έμβρυο είναι καλά στην υγεία του.