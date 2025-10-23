Προσφορά 130 στολών πυρόσβεσης στις εθελοντικές οργανώσεις της Δυτικής Ελλάδας

Σε μια ουσιαστική κίνηση ενίσχυσης 13 εθελοντικών οργανώσεων προχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διαθέτοντας δωρεάν 130 στολές πυρόσβεσης, ενισχύοντας ουσιαστικά το έργο τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Πρόκειται για μια ακόμη δράση που προέρχεται από την πρωτοβουλία του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της ΠΔΕ, Γιώργου Τελώνη, να προσφέρει την αντιμισθία του για κοινωνικούς σκοπούς. Αυτή τη φορά, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη, έδωσαν βαρύτητα στη στρατηγική της Περιφέρειας για την προληπτική πυροπροστασία και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εθελοντών, οι οποίοι αποτελούν κρίσιμο πυλώνα της Πολιτικής Προστασίας.

«Αυτή η συνάντηση είναι αφιερωμένη στην πολιτική προστασία και στους ανθρώπους της.Τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να τις αποτυπώνουμε, γιατί συμβολίζουν αξίες που πρέπει να αναδεικνύονται. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας με δυο αφορμές. Η μία αφορμή της συνάντησης είναι ο Γιώργος Τελώνης, ο οποίος εξακολουθεί να μη λαμβάνει την προβλεπόμενη αποζημίωση αλλά να την εκχωρεί σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Σήμερα η προσφορά του έχει αποδέκτες 13 εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας ως ελάχιστη αναγνώριση του έργου που κάνουν»ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, που επίσης έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Διευθυντή της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Νικόλαο Γυφτάκη, ο οποίος πρόκειται να αποχωρήσει από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

«Οφείλω να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο που υπηρέτησε μαζί μου σε μια θέση ευθύνης, τόσο σημαντική και τόσο ευαίσθητη. Απέδειξε πόσο σημαντικά είναι τα πρόσωπα στις θέσεις που υπηρετούν. Ευχαριστώ τον Νίκο Γυφτάκη, για όλα αυτά τα χρόνια προσφοράς. Τον ευχαριστώ, γιατί κοντά του έμαθα πράγματα τα οποία θα κρατήσω όσο ακόμα υπηρετώ σε αυτή εδώ την θέση» πρόσθεσε ο κ. Φαρμάκη απονέμοντάς του αναμνηστική πλακέτα.

Από την πλευρά του, ο κ. Γυφτάκης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όλους τους φορείς με τους οποίους συνεργάστηκε στην 15ετία για τη διαχείριση κρίσεων, αλλά και τους εθελοντές.

Ακόμα, ο κ. Τελώνης κατέθεσε τον σεβασμό του προς τους εθελοντές για τον αλτρουϊσμό και την αυτοθυσία που επιδεικνύει. «Η στάση σας είναι μάθημα ζωής για όλους εμάς» σχολίασε.

Καταλήγοντας, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμηςπρόσθεσε ότι μέσα από την προσφορά του κ. Τελώνη έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωής και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του.