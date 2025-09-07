(Προσεκτικά) βήματα στο Ξηρομέρο για το βιώσιμο τουρισμό

Σημαντικά αλλά και προσεκτικά βήματα πραγματοποιούνται στο Ξηρόμερο για το βιώσιμο τουρισμό μέσα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης, αλλά και από κινήσεις που φέτος επέκτειναν την τουριστική σεζόν.

Με τη φιλοξενία φέτος στο Μύτικα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης, που θα διεξάγεται για τις επόμενες δύο εβδομάδες, και σε συνδυασμό με κάποιες άλλες κινήσεις που γίνει φέτος περισσότερο από ποτέ έχει γίνει πράξη η επέκταση της τουριστικής σεζόν. Η πληρότητα στην πλειονότητα των μεγάλων καταλυμάτων της περιοχής είναι στο 95 και 100%. Και ο Δήμος Ξηρομέρου θέλει με αφορμή αυτή τη διοργάνωση να καθιερώσει το Μύτικα ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την κατάδυση.

Πέρυσι με τη συμμετοχή περίπου 60 αθλητών πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο, αυτές τις μέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα συμμετέχουν 133 αθλητές και ο Δήμος Ξηρομέρου με το Καταδυτικό Κέντρο στο κτίριο του παλιού Κέντρου Υγείας στο Μύτικα

θέλει να έχει μια μόνιμη επισκεψιμότητα, για προπονήσεις των αθλητών, διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων.

Εντωμεταξύ ακριβώς επειδή η περιοχή δεν ήταν τουριστικά αναπτυγμένη έχει την ευκαιρία όχι μόνο να αναπτυχθεί τουριστικά, αλλά να αναπτυχθεί πάνω σε σωστές βάσεις και υποδομές. Και οι βάσεις αυτές μπαίνουν για παράδειγμα με τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού. Παράλληλα ο Δήμος Ξηρομέρου πέρα από τη φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων έχει και άλλες στοχεύσεις, όπως η επέκταση του τουριστικού καταφυγίου στον Αστακό, που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Τουρισμού με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως όλα αυτά μπαίνουν όπως επανειλημμένως έχει πει και ο Δήμαρχος της περιοχής Γιάννης Τριανταφυλλάκης κάτω από το «σύνθημα» του βιώσιμου τουρισμού, για μια ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί οργανωμένα με σωστό σχεδιασμό και όχι άναρχα.

Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ