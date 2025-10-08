Προς την «όμορφη θάλασσα» του Τσίπρα Ζαμπάρας και Θεοδωράκης;

Ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Γρηγόρης Θεοδωράκης εμφανίζονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν το νέο πολιτικό του εγχείρημα που μπορεί να οδηγήσει σε μια ευρύτερη προοδευτική συμμαχία.

Το ότι διάκεινται φιλικά στον Αλέξη Τσίπρα είναι δεδομένο για το βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τον επιλαχόντα βουλευτή. Το ερώτημα όμως είναι αν ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Γρηγόρης Θεοδωράκης θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα στο διαφαινόμενο κόμμα που εκείνος ετοιμάζει.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας, ως νέος βουλευτής και εκπρόσωπος της νέας γενιάς, δεν φέρει τις αγκυλώσεις των παλιών συριζαίων, με αποτέλεσμα να είναι από εκείνους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που «κάνουν» στον Αλέξη Τσίπρα για το εγχείρημα του rebranding μέσα από ένα νέο δικό του κόμμα.

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης υπήρξε λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα για ένα διάστημα της κυβερνητικής του θητείας και θεωρήθηκε ως ένα από τα «πουλέν» του προεδρικού συστήματος της Κουμουνδούρου και για αυτό προωθήθηκε για βουλευτής στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως παρά τη συρρίκνωσή του ακόμη στην Αιτωλοακαρνανία στις ευρωεκλογές διατήρησε κάποιες δυνάμεις παραμένοντας έστω και οριακά δεύτερο κόμμα, με δύο μονάδες περισσότερες από το πανελλαδικό του ποσοστό. Έτσι τυχόν φυγή των Ζαμπάρα και Θεοδωράκη θα είναι μεγάλο πλήγμα.

Ωστόσο επειδή ακόμα είναι νωρίς για εκτιμήσεις και προβλέψεις, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη δεν έχει ιδρύσει το κόμμα του, δεν αποκλείεται, αν όντως ακολουθήσουν τον Τσίπρα, Ζαμπάρας και Θεοδωράκης να ξαναβρεθούν με τους συντρόφους τους από το ΣΥΡΙΖΑ, αφού ένα από τα σενάρια που παίζουν είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να αποτελέσει τον κορμό μιας «προοδευτικής συμμαχίας» με συνιστώσα αυτή τη φορά το ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως άλλες δυνάμεις του ευρύτερου χώρου της κέντρο αριστεράς. Εξάλλου, το είπε ο Τσίπρας «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες»…

Εφημερίδα «Συνείδηση»