Προς διαγραφή ο Ν. Βρεττός από τη Νίκη

ΝΙΚΗ απομακρύνει από την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ν. Βρεττό και εκκινεί διαδικασία παραπομπής του στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Το κόμμα Νίκη απομακρύνει τον βουλευτή της Νίκο Βρεττό από την Εξεταστική Επιτροπή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, «μετά την αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε "γιατί η ΝΔ έχει το δικαιώμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής", σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

«Παράλληλα, για την ανωτέρω συμπεριφορά του, κινείται άμεσα η οριζόμενη από το Καταστατικό διαδικασία, για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής, καθώς η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε. Η ΝΙΚΗ θεωρεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγκλημα κατά της Πατρίδας μας και εγκληματική οργάνωση όσους συμμετείχαν ή συγκαλύπτουν αυτό.

»Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι χώρος για πολιτικάντικα παιχνίδια. Είναι πεδίο μάχης για να σωθεί η Πατρίδα μας από τους κακοποιητές της», καταλήγει η ανακοίνωση.

