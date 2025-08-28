Προπηλακισμοί και ακραίες εντάσεις στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης

Δεύτερο επεισόδιο σε βάρος του Αντιδημάρχου Πάνου Κοντογεώργου μέσα σε μια μέρα... Προπηλακισμοί και ακραίες εντάσεις στη χθεσινοβραδυνή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης, με σύμβουλο της μειοψηφίας να επιτίθεται φραστικά και να κινείται απειλητικά προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου.

Αν και συγκρατήθηκε από τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστα Καραγιάννη, σηκώθηκε εκ νέου και κινήθηκε απειλητικά αυτή τη φορά προς τον Αντιδήμαρχο Πάνο Κοντογεώργο που κατέγραφε τη σκηνή, πετώντας του το κινητό κάτω!

Η συνεδρίαση εντωμεταξύ μεταδιδόταν ζωντανά μέσω Youtube και όλες αυτές οι εικόνες που δεν τιμούν την Αυτοδιοίκηση και τον τόπο, έτσι κι αλλιώς έκαναν το γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο όπου υπάρχουν και οι προηγηθείσες τοποθετήσεις για το θέμα που πυροδότησε τις αντιδράσεις:

Να σημειώσουμε ότι σε βάρος του κ. Κοντογεώργου ήταν η δεύτερη επίθεση σε μια μέρα που δέχτηκε υπηρετώντας τη θέση του Αντιδημάρχου, καθώς νωρίτερα το μεσημέρι είχε προπηλακιστεί από δημοτικό υπάλληλο, σε βάρος του οποίου διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

lamiareport.gr