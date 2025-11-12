Πρόωρη άφιξη για τα Γκισάρια στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού

Ξανά στα νερά της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού βούτηξαν εκατοντάδες Γκισάρια.

Τα Γκισάρια (Aythya ferina) επισκέπτονται κάθε χρόνο την λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Από το ημερολόγιο μου πέρυσι εμφανίστηκαν προς τα τέλη του Νοέμβρη. Φέτος ο καιρός τα κάλεσε νωρίτερα, καθώς, τέλη Οκτωβρίου εμφανίστηκαν τα πρώτα μικρά κοπάδια ανάμεσα στις φαλαρίδες και όσο ο καιρός κρυώνει θα αυξάνεται ο πληθυσμός τους.

Τα Γκισάρια είναι είδος αγριόπαπιας και αναζητούν την τροφή κάνοντας βουτιές στον πυθμένα για φυτική κυρίως ύλη και μικροοργανισμούς.

Αν τα παρατηρήσει κανείς καταδύονται συνεχόμενα πρωινές ώρες και το σούρουπο ενώ αναπαύονται τις μεσημεριανές κυρίως ώρες.

Lampros Charelos – Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου & ΠΠ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας