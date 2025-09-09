Πρόωρες εκλογές; - Oι υποψήφιοι για το ψηφοδέλτιο διαψεύδουν το Μητσοτάκη

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για εκλογικό νόμο, ηγεσία και πρόωρες κάλπες και η αντίφαση με τις κινήσεις υποψηφίων που ήδη προετοιμάζονται για εκλογές.

Δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δεν θα αλλάξει εν κινήσει τον… εαυτό του από την ηγεσία της ΝΔ και δεν θα πάει σε πρόωρες εκλογές… Ο Κυριακός Μητσοτάκης με τη συνέντευξή του στη ΔΕΘ επιχείρησε να βάλει «ταφόπλακα» σε όλα τα σενάρια που κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα.

Αναφορικά με τον εκλογικό νόμο έχουμε ένα λόγο να τον πιστέψουμε, καθώς ο ίδιος και πριν το τέλος της προηγούμενης κυβερνητικής θητείας δέχονταν εισηγήσεις για εκ νέου αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά εκείνος επέμεινε θεσμικά. Ως προς την ηγεσία της ΝΔ, με το «θα αστειεύεστε…» που απάντησε, μάλλον θα πρέπει να τον πιστέψουμε. Εξάλλου, μετά το εγχείρημα του Σημίτη το 2003-4 με το θαμπό «δακτυλίδι» στο Γιώργο Παπανδρέου, μια τέτοια κίνηση θα θεωρηθεί απολογία ήττας… Για το χρόνο των εκλογών όμως όσο και να θέλουμε να πιστέψουμε τον Πρωθυπουργό πρέπει να κρατάμε πολλές επιφυλάξεις…

Δεν θα θεωρούσαμε πρόωρες τις εκλογές αν π.χ. γίνονταν τρεις – τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη της κυβερνητικής θητείας, αλλά σίγουρα αν γίνονταν μέσα στο 2026. Οι κινήσεις των πολιτευτών της ΝΔ και των wannabe πολιτευτών και εδώ στην Αιτωλοακαρνανία και σε άλλες περιοχές, διαψεύδουν τον Κ. Μητσοτάκη. Γιατί, από την άνοιξη έχουν αρχίσει να «κινούνται», γεγονός που προμηνύει επίσπευση των εκλογών. Πάντως αν ο Μητσοτάκης και σε αυτό τηρήσει το λόγο του, τότε κινδυνεύει να «κάψει στην προθέρμανση» τους πολιτευτές του κόμματός του…

Εφημερίδα «Συνείδηση»