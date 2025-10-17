Προκλητικός ο Βασίλης Φεύγας της ΝΔ: «Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έπεσαν για την πατρίδα ενώ τα παιδιά των Τεμπών όχι», ανέφερε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στο Action 24 και την εκπομπή «Η επόμενη μέρα», ανέφερε πως στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έπεσαν για την πατρίδα ενώ τα θύματα των Τεμπών όχι.

«Δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Εκεί είναι τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα.

Τα παιδιά αυτά, δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε την αλήθειες. Μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ ωραία, να υπάρχει σύγχυση…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από τη δική σας αδράνεια, για την πατρίδα έπεσαν και αυτοί. Από τη σύγκρουση και την καμένη τηλεδιοίκηση την οποία ποτέ δεν διορθώσατε», απάντησε από την μεριά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Τότε ο δημοσιογράφος Σεραφείμ Κοτρώτσος του είπε πως αυτή είναι σκληρή τοποθέτηση, ωστόσο ο κ. Φεύγας το επανέλαβε άλλες δύο φορές.

«Σκοτώθηκαν, κάηκαν, έχασαν τη ζωή τους στο άνθος της ηλικίας τους λόγω των ευθυνών του ελληνικού κράτους.

Έπεσαν γιατί η πατρίδα ευθύνεται για τον θάνατό τους», σημείωσε ο κ. Κοτρώτσος.

«Με την ίδια λογική, να πάει ο κάθε συγγενής που έχει χάσει λόγω παραλείψεων του κράτους σε τροχαία δυστύχημα… Όπως στο Μάττι.

Συμφωνείται να γραφτούν τα ονόματα των νεκρών στο Μάττι του ΣΥΡΙΖΑ;

Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη…», είπε ο κ. Φεύγας.

Ο κ. Μεϊκόπουλος το χαρακτήρισε χυδαίο σχόλιο.

Πηγή: koutipandoras.gr