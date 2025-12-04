Προκλητικός ο Μαγειρίας στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχω κερδίσει 25.000 σε λαχεία»

Με την αιτιολόγηση της απόκτησης της Ferrari άρχισε την κατάθεσή του, ο κτηνοτρόφος Χρήστος Μαγειρίας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, που επίσης κατέθεσε τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως υποστήριξε, η μητέρα του τού παραχώρησε το μερίδιό της από απαλλοτρίωση έκτασης και του δώρισε την πολυδιαφημισμένη Ferrari, ενώ απέδωσε και την ύπαρξη ενός ποσού 25.000 ευρώ σε κέρδη από το τζόκερ.

«Με τη Ferrari ήρθατε;» τον ρώτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ίδιο να απαντά «δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα».

Τα κέρδη από τα λαχεία

Απαντώντας στο πλαίσιο της έρευνας της Αρχής του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ο μάρτυρας υποστήριξε πως συνολικώς έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια από το 2019 έως και σήμερα ποσά ύψους 25.000 ευρώ. «Δεν έχω κερδίσει 6.000 φορές που ακούγεται. Έχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25 χιλιάρικα σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα είναι Τζόκερ. Και πριν από το ‘19 κέρδισα κάποια ποσά, όχι δεκάδων χιλιάδων ευρώ», ανέφερε.

«Δώρο της μητέρας μου η Ferrari»

Ο κ. Μαγειρίας απάντησε για την επίμαχη Ferrari και τα υπόλοιπα πολυτελή ΙΧ που έχει στην κατοχή του. «Αυτό το αυτοκίνητο αγοράστηκε το 2004 και δεν έχει αποκτηθεί από πόρους της εργασίας μου ή από κοινοτικούς πόρους. Προέρχεται από αναγκαστική απαλλοτρίωση σε οικόπεδο της μητέρας μου, μου το έκανε η μητέρα μου σαν δώρο», απάντησε αρχικώς ενώ σε άλλο σημείο τόνισε πως: «δεν το έχω κλέψει και δεν το χρωστάω σε κανέναν».

«Θάβουμε μια οικογένεια, ρίχνουμε λάσπη. Είμαστε τίμιοι κτηνοτρόφοι. Δεν έχω υποβάλει ποτέ ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσες φορές έχω ελεγχθεί. Τον Οκτώβριο ήρθε η ΣΔΟΕ και δίωξη οικονομικού εγκλήματος και μου έκαναν αιφνίδιο έλεγχο και αποδείχθηκε πως ό,τι δηλώνουμε το έχουμε», κατέθεσε.

Πόρισμα… παραπληροφόρηση

«Αφού είναι όλα καλώς καμωμένα, γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί σας;», τον ρώτησε τότε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, με τον μάρτυρα να ισχυρίζεται πως ο εισαγγελέας έβγαλε «βιαστικό πόρισμα» το οποίο «βασίζεται μόνο και μόνο σε υπόνοιες», κατόπιν πίεσης από ψευδή δημοσιεύματα. Ενημέρωσε μάλιστα πως έχει προσφύγει κατά του πορίσματος, το οποίο χαρακτήρισε ως «παραπληροφόρηση».

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο μάρτυρας ανέφερε πως την εξαετία ‘19-’25 έχει λάβει από επιδοτήσεις 593.000 ευρώ, δεν αναφέρθηκε ωστόσο στα ποσά των συγγενών του, λέγοντας πως δεν έχει την άδειά τους.

«Η μητέρα μου μάς έστειλε σε ορφανοτροφείο»

Ο ίδιος περιέγραψε πως η οικογένειά του έχει βιώσει πολλές δυσκολίες. Όπως ανέφερε: «Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την οικογένειά μου. Έχουμε βιώσει δύσκολα χρόνια, είναι δύσκολη η ζωή του κτηνοτρόφου στα βουνά. Η μητέρα μου μας είχε στείλει σε ορφανοτροφείο για να μορφωθούμε και να προστατευτούμε. Χάσαμε την αδερφή μου 4 χρονών πάνω στα βουνά από το κρύο. Έχασα τον πατέρα μου πάνω στο βουνό την ώρα που βοσκούσε τα πρόβατα από ανακοπή καρδιάς».

Οι ειρωνείες προς τη Μιλένα Αποστολάκη και το σταυροκόπημα

Επεισοδιακά συνεχίστηκε η κατάθεση του κ. Μαγειρία και από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, με τους δυο να ανταλλάσσουν ουκ ολίγες ειρωνείες και τον κτηνοτρόφο μάλιστα να φτάνει στο σημείο να κάνει, σε… ένδειξη αγανάκτησης, δυο φορές το σταυρό του.

Η Μιλένα Αποστολάκη, την οποία ο Μαγειρίας αποκάλεσε πολλάκις, κατά λάθος, «κυρία Μιρέλα», τον ρώτησε επιμόνως για το πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ που έχει λάβει από τη μητέρα του ως γονική παροχή. Σημειωτέον πως με χρήματα που έλαβε ως δώρο από τη μητέρα του, αγόρασε και την πολυσυζητημένη Ferrari.

«Είναι νόμιμη δωρεά της μητέρας μου. Έχει κάθε δικαίωμα να μου τα δώσει!», απάντησε ο μάρτυρας, αλλά η βουλευτής τότε επέμεινε. «Θέλετε να εξηγήσετε αυτές τις γονικές παροχές; Από που προέρχονται τα χρήματα;» τον ρώτησε κι εκείνος αποκρίθηκε, ξεσπώντας: «Θα πάω πάνω από το κεφάλι της μάνας μου, σαν μπάστακας να την ρωτήσω από που τα βρήκε; Είναι νόμιμα εισοδήματα, δουλεύει από τα γεννοφάσκια της!».

«Δεν την ρωτήσατε από που τα βρήκε τα λεφτά;» ενέτεινε το πρέσινγκ η βουλευτής, με τον Μαγειρία να σχολιάζει πως «δεν μου τα έδωσε από το σεντούκι για να τη ρωτήσω, στην τράπεζα τα είχε!»

Η απώλεια ζώων και ο «κακός λύκος»

Η ένταση χτύπησε κόκκινο και όταν η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ ζήτησε εξηγήσεις σχετικά με επιδότηση του μάρτυρα παρόλο που δεν είχε δηλωμένα ζώα.

Ο μεταξύ τους διάλογος είναι ενδεικτικός:

Μάρτυρας: Δεν θα σας επιτρέψω να κάνετε αντιπολίτευση στο όνομά μου!

Μιλένα Αποστολάκη: Δεν είστε σε θέση να μην μου επιτρέπετε εδώ μέσα, να το αντιληφθείτε αυτό. Μην φωνάζετε.

Μάρτυρας: Δεν φωνάζω, έτσι είναι η φωνή μου.

Μιλένα Αποστολάκη: Χαμηλώστε τη φωνή σας.

Μάρτυρας: Δεν είναι τηλεόραση να τη χαμηλώσω…

Μιλένα Αποστολάκη: Να καθίσετε πιο μακριά από το μικρόφωνο.

Μιλένα Αποστολάκη: Υπάρχει έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη επιδότησης παρόλο που είχατε ανύπαρκτα ζώα; Για ανωτέρα βία;

Μάρτυρας: Η ανωτέρα βία που αποτυπώνεται στο χαρτί σας είναι κατασπαράξεις ζώων από λύκο ή αρκούδα.

Μιλένα Αποστολάκη: Ο…κακός ο λύκος πόσα σας έφαγε;

Μάρτυρας: Μπορεί να φάει από 12 έως 15.

Μιλένα Αποστολάκη: “Έχουμε ανύπαρκτα ζώα γιατί τα έφαγε ο λύκος”. Αυτό δεν είπατε; Υπάρχει αντίστοιχο έγγραφο που να τα βεβαιώνει αυτά;

Μάρτυρας: Θα τα ζητήσω από τον ΕΛΓΑ να σας τα φέρω.

Τα όπλα και το… πεσμένο ρεύμα

Η Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε και αναφορικώς με έρευνα που είχε γίνει στον Χρήστο Μαγειρία στην οποία ευρέθησαν, όπως είπε, όπλα και ανιχνευτής μετάλλων, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες περί διακίνησης εικόνων.

«Εάν αναφέρετε ξανά τη λέξη αρχαιοκαπηλεία στο όνομά μου… Κι ας έχετε βουλευτική ασυλία… Ήρθαν κλιμάκια και δεν βρήκαν κάτι αρχαίο από εικόνες. Βρήκαν τρία πιστόλια του συγχωρεμένου του πατέρα μου. Αθωώθηκα δικαστικώς γιατί ήταν κειμήλια», υποστήριξε ο κτηνοτρόφος.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση διεξάγεται μετ’ εμποδίων, καθώς λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης έπεσε για λίγα δευτερόλεπτα το ρεύμα, προκαλώντας προβλήματα στο κύκλωμα του Καναλιού της Βουλής αλλά και στο διαδίκτυο.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi