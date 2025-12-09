Προκλητική ομολογία στο TikTok από τον νεαρό που έστησε παγίδα στον 14χρονο στον Χολαργό: Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω

Σε μια προκλητική ομολογία της επίθεσης με μαχαίρι με θύμα έναν 14χρονο στον Χολαργό προχώρησε σε βίντεο διάρκειας τριών λεπτών στο TikTok ο ένας από τους δύο νεαρούς που έστησαν την ενέδρα με δόλωμα ένα κορίτσι.

«Τρεις μαχαιριές του δώσαμε. Δύο εγώ και μια ο φίλος μου. Τίποτα παραπάνω» ακούγεται να λέει στο βίντεο στο οποίο αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι «ναι, έχω ποινικό παρελθόν» υποστηρίζοντας, όμως, ότι «ποτέ δεν πείραξα κάποιον που δεν με πείραξε. Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ».

Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση με μαχαίρια ο 14χρονος χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ τις πρώτες βοήθειες του προσέφεραν θαμώνες σε καφετέριες και ένας φαρμακοποιός.

«Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί. Για έναν τσακωμό δεν φταίει μόνο ένας» επέμεινε σε προκλητικό ύφος ο νεαρός, ισχυριζόμενος ότι στο παρελθόν του την είχαν «στήσει» και του ίδιου.

Η καταγγελία του 14χρονου

Στην καταγγελία του για την επίθεση με μαχαίρι από δύο ανήλικους το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (6/12) ο 14χρονος είπε στις Αρχές ότι όλα συνέβησαν μετά από ένα ραντεβού που έκλεισε διαδικτυακά με μία συνομήλική του. Ο 14χρονος πήγε στο σημείο και τότε είδε να εμφανίζονται δύο κορίτσια, καθώς και οι δύο ανήλικοι δράστες.

Οι τελευταίοι επιτέθηκαν στον 14χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι, καταφέρνοντάς του τρία χτυπήματα: ένα στο ισχίο και δύο στον γλουτό. Στη συνέχεια, οι δράστες αποχώρησαν και το θύμα πήγε σε καφετέρια της περιοχής προκειμένου να περιποιηθούν τα τραύματά του. Οι δύο δράστες αναζητούνται.

«Τίποτα, έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχανε στημένη» είπε ο 14χρονος στο Mega.

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την αστυνομία. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή» είπε αυτόπτης μάρτυρας.

protothema.gr