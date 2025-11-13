Προκαλεί ξανά ο Κυριαζίδης: «Δεν βγαίνω με 5.000 ευρώ – Ευτυχώς δουλεύει η σύζυγος»

Προκαλεί ξανά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης καθώς, ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα 5.000 ευρώ βουλευτικής αποζημίωσης.

Μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» έκανε λόγο για «σκληρή πραγματικότητα» και επιχείρησε να εξηγήσει πού πάνε τα 5.000 ευρώ που λαμβάνει κάθε μήνα.

«Έχουμε την αίσθηση για τους βουλευτές ότι έχουν μία βουλευτική αποζημίωση ώστε να διασφαλίζουν τα πάντα. 5.000 ευρώ είναι η βουλευτική αποζημίωση, 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Έχω πολιτικό γραφείο στη Δράμα, δηλαδή νοίκια, ρεύμα, θέρμανση. Η Βουλή καλύπτει το γραφείο μου στην Αθήνα, όχι στη Δράμα. Το χιλιάρικο έχει φύγει. Πάμε στο 3.000. Έχω τις βενζίνες, πάω Δράμα – Θεσσαλονίκη να ταξιδέψω» συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος ο Δημήτρης Κυριαζίδης.

«Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω; Μου μένουν 1.800 ευρώ. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα. Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει» συμπλήρωσε ο βουλευτής της ΝΔ.

Πηγή: ethnos.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi