Προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης «Οδυσσέας» – ΕΟΠΑΕ για το Σχολικό Έτος 2025-26

Εκπαιδευτικά προγράμματα, με επίκεντρο την οικογένεια, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας» - ΕΟΠΑΕ για το σχολικό έτος 2025-2026.

 

Ακολουθούν τα προγράμματα:

1)Μακρόχρονο Βιωματικό Πρόγραμμα Γονέων «οικογένεια σε κρίση»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας  (Τμήματα  Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26 

ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΟΝΕΩΝ
‘οικογένεια σε κρίση’

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί  ΣΤΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Χώρος Υλοποίησης: Ξενοδοχείο Θεοξένεια (Επαρ. Οδ. Μεσολογγίου – Αλυκών Τουρλίδας, Μεσολόγγι 302 00) 

Θα πραγματοποιείται 1 φορά ανά μήνα, ημέρα Κυριακή, ώρες 17:00-20:00

Έναρξη & Λήξη Προγράμματος:  Νοέμβριος 2025 – Ιούνιος 2026 (8 συναντήσεις)

Ελάχιστος αριθμός μελών ομάδας: 20

Μέγιστος αριθμός μελών ομάδας: 40

Ενότητες  Προγράμματος (η σειρά των θεματικών θα δομηθεί  βάσει της δυναμικής της ομάδας):

  • Γνωριμία ομάδας
  • Τι είναι γονιός
  • AI – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης – παιχνίδια – challenges
  • Κοινωνικά φύλα
  • Άγχος – φόβοι παιδικής  ηλικίας και εφηβικής ηλικίας
  • Bullying – σχολικό & γενικότερο εξω-οικιακό περιβάλλον – νέες μορφές
  • Οριοθέτηση & διαχείριση συγκρούσεων
  • Συναισθήματα στην οικογένεια 

Υπεύθυνη Προγράμματος:
Dr Αθανασία Δημητρίου
Ψυχολόγος, Ph.D Ιατρικής  Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων
Επιστημονικά Υπεύθυνη 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Αιτήσεις μπορείτε να  αποστείλετε ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.grσυμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας 31/10 θα ενημερωθείτε για την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου που θα υλοποιηθεί η πρώτη συνάντηση

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10  ΈΩΣ  & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/2025

2) Πρόγραμμα βραχέων συναντήσεων γονέων: «Νέα οικογένεια – νέο σχολείο»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας  (Τμήματα  Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:
‘νέα οικογένεια – νέο σχολείο’

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όσες Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τυπικής & Ειδικής Αγωγής της ΠΕ Αιτωλ/νίας, το επιθυμούν. Για κάθε σχολική μονάδα υπάρχει η διαθεσιμότητα 1  συνάντησης  μέσα στο σχολικό έτος,  με τους γονείς των μαθητών της σχολικής μονάδας , απογευματινή ώρα που θα οριστεί από κοινού με τη Διεύθυνση του σχολείου,  το Σύλλογο Εκπαιδευτικών είτε το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων της σχολικής μονάδας.

Χώρος υλοποίησης:  Σχολική Μονάδα

Στόχοι Προγράμματος:

  • Νέα δεδομένα στην οικογένεια & το σχολείο
  • Διαχείριση καθημερινότητας με τα παιδιά μας
  • Ανησυχίες & προβληματισμοί των γονέων

Υπεύθυνη Προγράμματος:  Dr Αθανασία Δημητρίου
Ψυχολόγος Ph.D Iατρικής Σχολής
Επιστημονικά  Υπεύθυνη 

Συνεργάτες:

  • Ιωάννα Σταθοπούλου (Κοινωνική Λειτουργός MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)
  • Χάρης Λουκίδης (Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)
  • Λαμπρινή Τραυλού (Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)
  • Αρετή Μπαζάκα (Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)
  • Κωστούλα Μάκη (Ψυχολόγος PhD – Επιστημονικό Στέλεχος)

Αιτήσεις μπορείτε να  αποστείλετε ΜΟΝΟΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.grσυμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ  13/10  ΕΩΣ &  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/25

3) Πρόγραμμα παιδαγωγικών ολομελειών: «Εκπαιδευτικοί & νέα συμβουλευτική»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας  (Τμήματα  Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΩΝ:
‘εκπαιδευτικοί & νέα συμβουλευτική’

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όσες Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τυπικής & Ειδικής Αγωγής της ΠΕ Αιτωλ/νίας, το επιθυμούν. Για κάθε σχολική μονάδα υπάρχει η διαθεσιμότητα 1 παιδαγωγικής ολομέλειας μέσα στο σχολικό έτος, σε περιοδικότητα και ώρες που θα οριστεί από κοινού με τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών. 

Χώρος υλοποίησης ΠΣ:  Σχολική Μονάδα

Στόχοι Προγράμματος:

  • Εκπαιδευτικοί σε καθημερινή συμβουλευτική μαθητών & γονιών
  • Διαχείριση απτών και πρακτικών δυσκολιών και θεμάτων που αφορούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα

Υπεύθυνη Προγράμματος:
Dr Αθανασία Δημητρίου
Ψυχολόγος, Ph.D Ιατρικής  Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων
Επιστημονικά Υπεύθυνη 

Θα δοθούν βεβαιώσεις επιμόρφωσης σε όσες σχολικές μονάδες το αιτηθούν. 

Αιτήσεις μπορείτε να  αποστείλετε ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.grσυμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10  ΈΩΣ  & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/25 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠ
Dr Αθανασία Δημητρίου 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.
Κων/νος Ρήγας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.
Χρήστος Καζαντζής

