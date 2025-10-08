Προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης «Οδυσσέας» – ΕΟΠΑΕ για το Σχολικό Έτος 2025-26

Εκπαιδευτικά προγράμματα, με επίκεντρο την οικογένεια, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας» - ΕΟΠΑΕ για το σχολικό έτος 2025-2026.

Ακολουθούν τα προγράμματα:

1)Μακρόχρονο Βιωματικό Πρόγραμμα Γονέων «οικογένεια σε κρίση»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας (Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26

ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΟΝΕΩΝ

‘οικογένεια σε κρίση’

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Χώρος Υλοποίησης: Ξενοδοχείο Θεοξένεια ( Επαρ. Οδ. Μεσολογγίου – Αλυκών Τουρλίδας, Μεσολόγγι 302 00)

Θα πραγματοποιείται 1 φορά ανά μήνα, ημέρα Κυριακή, ώρες 17:00-20:00

Έναρξη & Λήξη Προγράμματος: Νοέμβριος 2025 – Ιούνιος 2026 (8 συναντήσεις)

Ελάχιστος αριθμός μελών ομάδας: 20

Μέγιστος αριθμός μελών ομάδας: 40

Ενότητες Προγράμματος (η σειρά των θεματικών θα δομηθεί βάσει της δυναμικής της ομάδας):

Γνωριμία ομάδας

Τι είναι γονιός

AI – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης – παιχνίδια – challenges

Κοινωνικά φύλα

Άγχος – φόβοι παιδικής ηλικίας και εφηβικής ηλικίας

Bullying – σχολικό & γενικότερο εξω-οικιακό περιβάλλον – νέες μορφές

Οριοθέτηση & διαχείριση συγκρούσεων

Συναισθήματα στην οικογένεια

Υπεύθυνη Προγράμματος:

Dr Αθανασία Δημητρίου

Ψυχολόγος, Ph.D Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Αιτήσεις μπορείτε να αποστείλετε ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας 31/10 θα ενημερωθείτε για την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου που θα υλοποιηθεί η πρώτη συνάντηση

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10 ΈΩΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/2025

2) Πρόγραμμα βραχέων συναντήσεων γονέων: «Νέα οικογένεια – νέο σχολείο»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας (Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:

‘νέα οικογένεια – νέο σχολείο’

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όσες Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τυπικής & Ειδικής Αγωγής της ΠΕ Αιτωλ/νίας , το επιθυμούν. Για κάθε σχολική μονάδα υπάρχει η διαθεσιμότητα 1 συνάντησης μέσα στο σχολικό έτος, με τους γονείς των μαθητών της σχολικής μονάδας , απογευματινή ώρα που θα οριστεί από κοινού με τη Διεύθυνση του σχολείου, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών είτε το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων της σχολικής μονάδας.

Χώρος υλοποίησης: Σχολική Μονάδα

Στόχοι Προγράμματος:

Νέα δεδομένα στην οικογένεια & το σχολείο

Διαχείριση καθημερινότητας με τα παιδιά μας

Ανησυχίες & προβληματισμοί των γονέων

Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr Αθανασία Δημητρίου

Ψυχολόγος Ph.D Iατρικής Σχολής

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Συνεργάτες:

Ιωάννα Σταθοπούλου (Κοινωνική Λειτουργός MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)

(Κοινωνική Λειτουργός MSc – Επιστημονικό Στέλεχος) Χάρης Λουκίδης (Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)

(Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος) Λαμπρινή Τραυλού (Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)

(Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος) Αρετή Μπαζάκα (Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)

(Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος) Κωστούλα Μάκη (Ψυχολόγος PhD – Επιστημονικό Στέλεχος)

Αιτήσεις μπορείτε να αποστείλετε ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10 ΕΩΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/25

3) Πρόγραμμα παιδαγωγικών ολομελειών: «Εκπαιδευτικοί & νέα συμβουλευτική»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας (Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΩΝ:

‘εκπαιδευτικοί & νέα συμβουλευτική’