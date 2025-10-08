Προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης «Οδυσσέας» – ΕΟΠΑΕ για το Σχολικό Έτος 2025-26
Εκπαιδευτικά προγράμματα, με επίκεντρο την οικογένεια, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας» - ΕΟΠΑΕ για το σχολικό έτος 2025-2026.
Ακολουθούν τα προγράμματα:
1)Μακρόχρονο Βιωματικό Πρόγραμμα Γονέων «οικογένεια σε κρίση»
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας (Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26
ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΟΝΕΩΝ
‘οικογένεια σε κρίση’
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Χώρος Υλοποίησης: Ξενοδοχείο Θεοξένεια (Επαρ. Οδ. Μεσολογγίου – Αλυκών Τουρλίδας, Μεσολόγγι 302 00)
Θα πραγματοποιείται 1 φορά ανά μήνα, ημέρα Κυριακή, ώρες 17:00-20:00
Έναρξη & Λήξη Προγράμματος: Νοέμβριος 2025 – Ιούνιος 2026 (8 συναντήσεις)
Ελάχιστος αριθμός μελών ομάδας: 20
Μέγιστος αριθμός μελών ομάδας: 40
Ενότητες Προγράμματος (η σειρά των θεματικών θα δομηθεί βάσει της δυναμικής της ομάδας):
- Γνωριμία ομάδας
- Τι είναι γονιός
- AI – Μέσα κοινωνικής δικτύωσης – παιχνίδια – challenges
- Κοινωνικά φύλα
- Άγχος – φόβοι παιδικής ηλικίας και εφηβικής ηλικίας
- Bullying – σχολικό & γενικότερο εξω-οικιακό περιβάλλον – νέες μορφές
- Οριοθέτηση & διαχείριση συγκρούσεων
- Συναισθήματα στην οικογένεια
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Dr Αθανασία Δημητρίου
Ψυχολόγος, Ph.D Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Αιτήσεις μπορείτε να αποστείλετε ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
Κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας 31/10 θα ενημερωθείτε για την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου που θα υλοποιηθεί η πρώτη συνάντηση
ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10 ΈΩΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/2025
2) Πρόγραμμα βραχέων συναντήσεων γονέων: «Νέα οικογένεια – νέο σχολείο»
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας (Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:
‘νέα οικογένεια – νέο σχολείο’
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όσες Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τυπικής & Ειδικής Αγωγής της ΠΕ Αιτωλ/νίας, το επιθυμούν. Για κάθε σχολική μονάδα υπάρχει η διαθεσιμότητα 1 συνάντησης μέσα στο σχολικό έτος, με τους γονείς των μαθητών της σχολικής μονάδας , απογευματινή ώρα που θα οριστεί από κοινού με τη Διεύθυνση του σχολείου, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών είτε το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων της σχολικής μονάδας.
Χώρος υλοποίησης: Σχολική Μονάδα
Στόχοι Προγράμματος:
- Νέα δεδομένα στην οικογένεια & το σχολείο
- Διαχείριση καθημερινότητας με τα παιδιά μας
- Ανησυχίες & προβληματισμοί των γονέων
Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr Αθανασία Δημητρίου
Ψυχολόγος Ph.D Iατρικής Σχολής
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Συνεργάτες:
- Ιωάννα Σταθοπούλου (Κοινωνική Λειτουργός MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)
- Χάρης Λουκίδης (Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)
- Λαμπρινή Τραυλού (Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)
- Αρετή Μπαζάκα (Ψυχολόγος MSc – Επιστημονικό Στέλεχος)
- Κωστούλα Μάκη (Ψυχολόγος PhD – Επιστημονικό Στέλεχος)
Αιτήσεις μπορείτε να αποστείλετε ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10 ΕΩΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/25
3) Πρόγραμμα παιδαγωγικών ολομελειών: «Εκπαιδευτικοί & νέα συμβουλευτική»
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτωλ/νίας (Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει για το τρέχον έτος 2025-26
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΩΝ:
‘εκπαιδευτικοί & νέα συμβουλευτική’
Χώρος υλοποίησης ΠΣ: Σχολική Μονάδα
Στόχοι Προγράμματος:
- Εκπαιδευτικοί σε καθημερινή συμβουλευτική μαθητών & γονιών
- Διαχείριση απτών και πρακτικών δυσκολιών και θεμάτων που αφορούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα
Υπεύθυνη Προγράμματος:
Dr Αθανασία Δημητρίου
Ψυχολόγος, Ph.D Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων
Επιστημονικά Υπεύθυνη
Θα δοθούν βεβαιώσεις επιμόρφωσης σε όσες σχολικές μονάδες το αιτηθούν.
Αιτήσεις μπορείτε να αποστείλετε ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10 ΈΩΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/25
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠ
Dr Αθανασία Δημητρίου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.
Κων/νος Ρήγας
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.
Χρήστος Καζαντζής