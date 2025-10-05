Προφυλακιστέα 5 άτομα για το κύκλωμα απάτης με τον ΦΠΑ – Στο ΚΑΤ κατηγορούμενος, έπεσε από τη σκάλα

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι πέντε εκ των εννέα κατηγορουμένων που έδωσαν μαραθώνιες απολογίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής ενώπιον του 32ου ανακριτή, για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες με τον ΦΠΑ.

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του, ο – κατά την κατηγορία – αρχηγός του κυκλώματος, το οποίο, φέρεται να διέπραττε τις φορολογικές απάτες, με στόχο την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών από ΦΠΑ και παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος.

Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπερνά τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες του και ο αδελφός του φερόμενου αρχηγού, δημοτικός υπάλληλος καθώς και ένα φιλικό του πρόσωπο, διαχειριστής εικονικής, κατά την κατηγορία, κατασκευαστικής εταιρίας, καθώς και δύο ακόμα κατηγορούμενοι, ο οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις εικονικές εταιρίες.

Έπεσε από τη σκάλα

Η διαδικασία των απολογιών, η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ήταν επεισοδιακή καθώς ένας εκ των εννέα κατηγορουμένων ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 όπου διεξάγονταν οι απολογίες και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Ακόμα τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για βαρύτατα ποινικά αδικήματα τα οποία αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι κατηγορούμενοι θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, σε δεύτερο στάδιο, όταν συμπληρωθεί η δικογραφία με σχετικά στοιχεία.

Ο πρόεδρος τοπικής ομάδας

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος που έπεσε στα χέρια των αρχών, ένας 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου στη δυτική αττική, αρνήθηκε ενώπιον του ανακριτή το βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδεται, δηλώνοντας ελεύθερος επαγγελματίας.

Για τις τηλεφωνικές του συνομιλίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ακούγεται να μεσολαβεί και να ενδιαφέρεται για εταιρίες, αιτούμενος πάντα τα νόμιμα. «Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιριών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους «αχυρανθρώπους», ως νομίμους εκπροσώπους» ανέφερε κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος στο υπόμνημα του, προσθέτοντας πως με τους περισσότερους συγκατηγορούμενούς του συνδέεται με φιλικές σχέσεις και είχα νομικές συνεργασίες και δοσοληψίες.

Ο 52χρονος κατηγορούμενος, φερόμενος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης, υποστήριξε, επίσης, ότι δεν υπάρχει κανένα εύρημα από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας που να τον ενοχοποιεί, επισημαίνοντας ότι δεν βρέθηκαν χρήματα, ούτε ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί.

«Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ» υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Ο λογιστής ισχυρίζεται ότι δεν ξέρει κανέναν

Τις κατηγορίες αρνήθηκε και ένας 36χρονος λογιστής, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγυοδοσίας. Κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε στην απολογία του, ότι δεν γνωρίζει κανέναν κανέναν συγκατηγορούμενό του, πλην του φερόμενου αρχηγού με τον οποίο δεν είχε επαφές μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού και ο οποίος όπως υποστήριξε του ζήτησε να συνεργαστούν καθώς είχε πολλές εταιρίες ο ίδιος καθώς και φίλοι του και συνεργάτες του και έψαχναν λογιστή. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν από εκείνον ήταν αποθηκευμένες από τον διαχειριστή της εκάστοτε εταιρίας ή από άλλο πρόσωπο που δεν γνωρίζει και αυτός απλά τις υπέβαλλε χωρίς να τις τροποποιήσει.

«Ο δικός μου εντολέας δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα, για απάτη κατά του δημοσίου, διότι δεν είχε και τους κωδικούς Taxisnet, δεν ήταν πελάτες του οι εταιρίες, ουσιαστικά προσφέρθηκε να βοηθήσει για την υποβολή των δηλώσεων» τόνισε ο συνήγορος του, Δημήτρης Ζορμπάς.

Οι απολογίες των υπολοίπων οκτώ συλληφθέντων συνεχίζονται σήμερα.

Πηγή: newsit.gr