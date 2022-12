Προφυλακισμένος Αγρινιώτης επιχειρηματίας της Μυκόνου – «Ύποπτος φυγής… ενώ ποτέ δεν κρύφτηκα»

Προφυλακισμένος εδώ και δυο μήνες στον Κορυδαλλό είναι ο γνωστός επιχειρηματίας της Μυκόνου και εκπρόσωπος των φιλανθρωπικών event με πιλότους της F1, Κώστας Μαστοράκης.

Ο επιχειρηματίας ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο, ως εκπρόσωπος της Nationale Piloti στην Ελλάδα, είχε διοργανώσει στη Μύκονο γιορτή για τα 40 χρόνια προσφοράς της εταιρείας, συνελήφθη με την κατηγορία έκδοσης εικονικών τιμολογίων άνω των 200.000 ευρώ για μια εταιρεία από την οποία είχε φύγει το 2012. Μάλιστα όπως ο ίδιος αναφέρει μέσα από τις φυλακές στο protothema.gr, η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια τυπικού ελέγχου ομάδας ΔΙΑΣ κατά τη μετάβασή του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκείμενου να αφαιρέσει ράμματα λόγω πρόσφατης εγχείρισης και ενώ δεν είχε φτάσει ποτέ στα χέρια του η κλήτευση για να παρευρεθεί και να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για τα εικονικά τιμολόγια.

«Βρίσκομαι προφυλακισμένος εδώ και δυο μήνες γιατί θεωρούμαι από τις αρχές αγνώστου διαμονής και ύποπτος φυγής. Αν είναι δυνατόν… Το καλοκαίρι ήμουν με βουλευτές και πιλότους της F1 στη Μύκονο για φιλανθρωπική εκδήλωση όπου ήταν σε συνεργασία με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, την Περιφέρεια Δυτικού Αιγαίου, το Δήμο Μυκόνου και το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου. Και ενώ έχω αποδείξεις ότι μένω στην οδό Άγρας, με θεωρούν αγνώστου διαμονής. Όσον αφορά τις κατηγορίες για τα εικονικά τιμολόγια δεν ισχύει τίποτε από αυτά. Αυτή τη στιγμή το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου δηλώνει αναρμόδιο να ερευνήσει το γεγονός ότι έχω διαμονή συγκεκριμένη με αποτέλεσμα να είμαι άδικα προφυλακισμένος εδώ και δυο μήνες. Δεν μπορώ να καταλάβω εάν υπάρχει δόλος σε όλη αυτή την περιπέτεια ή ένα τόσο σοβαρό λάθος».

Σύμφωνα με την αίτηση αποφυλάκισης που κατέθεσε ο επιχειρηματίας στις 27 Σεπτεμβρίου, από το 2004 έως τις αρχές του 2012 ήταν ο μοναδικός εταίρος εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο NEGOTIATION KNOW HOW ADVERTISING με την οποία διοργάνωσε το 2006 την εκδήλωση champion of charity με τη συμμετοχή τότε του Μίκαελ Σουμάχερ ενώ ακολούθησαν φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με τη διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων στο Μονακό παρουσία και του πρίγκιπα Αλβέρτου.

«Από το 2017 τυγχάνω ο μοναδικός εταίρος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία “CON & CON ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” η οποία έχει προβεί σε μακροχρόνια μίσθωση μεγάλης έκτασης στη Μύκονο με σκοπό την κατασκευή ενοικιαζόμενων κατοικιών και την εν συνεχεία οικονομική εκμετάλλευση αυτών και το σχετικό έργο βρίσκεται ήδη στη φάση της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Επιπλέον πέραν δε της ανωτέρω συμμετοχής μου ο ίδιος ατομικώς έχω μια συνεχή παρουσία στο χώρο φιλανθρωπικών και αθλητικών οργανώσεων. Προσφάτως μάλιστα και δη την 6η Αυγούστου 2022 σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, την Περιφέρεια Δυτικού Αιγαίου, το Δήμο Μυκόνου και το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου συμμετείχα σε δράσεις για την οδική ασφάλεια στη Μύκονο με την παρουσία πιλότων της F1 βουλευτών και ευρωβουλευτή. Επίσης παρέχω τη συνδρομή μου συνεχώς σε όποιον συνάνθρωπο μου έχει ανάγκη βοηθείας ενώ παράλληλα διατηρώ στενές σχέσεις φιλίας με σημαίνοντα πρόσωπα όπως με τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό».

Για την περιπέτεια της σύλληψής και προφυλάκισης ο γνωστός Μυκονιάτης επιχειρηματίας αναφέρει στην αίτηση του προς στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών: «Στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή σε τυπικό έλεγχο και κατά τη μετάβασή μου στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκειμένου να προβώ σε αφαίρεση των ραμμάτων και καθαρισμό του τραύματος μου λόγω πρόσφατης εγχείρισης συνελήφθη. Ειδικότερα μετά τη σύλληψή μου ενημερώθηκα ότι πρώτον εις βάρος μου εκκρεμούσε η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο ποινικής δικογραφίας για το αδίκημα της κατ’ εξακολούθηση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους, συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ το οποίο φέρομαι να τέλεσα στην Αθήνα κατά τις χρήσεις 2013, 2014,2015, 2016, 2017 και 2018 ως δήθεν πραγματικός εκδότης της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο NEGOTIATION KNOW HOW ADVERTISING για χρονικό διάστημα μεταγενέστερο της πώλησης των εταιρικών μου μεριδίων και της αποχώρησής μου από αυτήν. Μάλιστα μετά τη σύλληψή μου ενημερώθηκα ότι έχω παραπεμφθεί να δικαστώ για ην προαναφερόμενη πράξη που κατηγορούμαι».

Ο Κώστας Μαστοράκης αρνείται τις κατηγορίες οι οποίες του αποδίδονται εξαιτίας «πανομοιότυπων εκδόσεων της ΑΑΔΕ οι οποίες ωστόσο βρίθουν ανακριβειών και αυθαίρετων συμπερασμάτων που εξήχθησαν έπειτα από δολοπλοκίες τελεσθείσες εις βάρος μου από τους πραγματικούς υπαίτιους ενώ η πραγματικότητα είναι ότι οι σχέσεις μου με την ελεγχόμενη εταιρεία αποκόπηκαν μετά την πώληση των εταιρικών μου μεριδίων το έτος 2012 και εγώ δεν έχω τελέσει καμία από τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι».

Και συνεχίζει ο επιχειρηματίας, λέγοντας ότι το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε διότι «όλως εσφαλμένως θεωρήθηκε ότι εγώ τυγχάνω αγνώστου διαμονής από την οποία εσφαλμένη παραδοχή συνήχθη ακολούθως και το επίσης εσφαλμένο συμπέρασμα ότι τάχα εγώ έχω ήδη σχεδιάσει τη φυγή μου»

Σύμφωνα με τον κ. Μαστοράκη κατά το χρονικό διάστημα που τον αναζητούσε η αστυνομία για να του επιδόσει τα δικαστικά έγγραφα τα όργανα της τάξης δεν έκαναν έρευνα για να διαπιστώσουν ότι μένει στην οδό Άγρας στην Αθήνα με αποτέλεσμα να θεωρηθεί αγνώστου διαμονής. Συγκεκριμένα αναφέρει: “εγώ τυγχάνω γνωστής διαμονής και συγκεκριμένα κατοικώ στην οδό Άγρας στην Αθήνα. Η μη ανεύρεσή μου στην εν λόγω διεύθυνση από τα αρμόδια όργανα που μετέβησαν εκεί προκειμένου να προβούν στην ανεύρεση και επίδοση προς εμένα εγγράφων της προδικασίας οφείλεται στην όλως πλημμελή έρευνα τα οποία αυτά πρόσωπα διενήργησαν. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι τα εν λόγω όργανα θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ότι εγώ διαμένω στην οδό Άγρας κατόπιν απλής ερώτησης τους προς το Τμήμα Ασφαλείας Παγκρατίου το οποίο συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου. Τα θυροτηλέφωνα της ευρισκόμενης στην οδό Άγρας πολυκατοικίας στην οποία κατοικώ είναι πεπαλαιωμένα και επιπλέον έχουν υποστεί βανδαλισμό με αποτέλεσμα σε αυτά να μην αναγράφονται ή να μην διακρίνονται τα ονόματα ενοίκων. Ωστόσο εάν τα αρμόδια όργανα που προέβησαν στις επίμαχες αναζητήσεις είχαν προβεί στην επιβεβλημένη επιτόπια έρευνα, ως όφειλαν να πράξουν, ζητώντας πληροφορίες από τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας ή τους περίοικους, θα είχαν πληροφορηθεί ότι εγώ κατοικώ στην επίμαχη διεύθυνση και θα είχαν ανεύρει εμένα. Πλην όμως αυτοί αρκέσθηκαν στην παντελώς τυπική διαπίστωση περί έλλειψης εμφανούς αναγραφής του ονόματός μας στα θυροτηλέφωνα της επίμαχης πολυκατοικίας ενώ ήταν εμφανές ότι επρόκειτο περί φθοράς οφειλόμενης σε βανδαλισμό από τη στιγμή που δεν αναγράφονται ονόματα ενοίκων σε κανένα θυροτηλέφωνο ενώ είναι εμφανές ότι η πολυκατοικία δεν είναι εγκαταλελειμμένη αλλά κατοικείται”.

Όπως αναφέρει ο επιχειρηματίας ποτέ δεν κρύφτηκε από αστυνομικές, εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές ενώ επισήμανε ότι ουδέποτε έχει απασχολήσει την Ελληνική Δικαιοσύνη “με αποτέλεσμα να μην είμαι ύποπτος φυγής ή τέλεσης παρόμοιων πράξεων ακόμη και αν υποτεθεί ότι κάποια τέτοια πράξη έχει τελεσθεί από εμένα. Επιπλέον εγώ σε καμία περίπτωση δεν τυγχάνω ύποπτος φυγής καθώς ουδέποτε επιχείρησα να διαφύγω. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έκδοση του επίμαχου εντάλματος συλλήψεως σε βάρος μου, την έκδοση βεβαίως του οποίου δεν γνώριζα, έως και σήμερα εγώ είχα μεταβεί αρκετές φορές εκτός Ελλάδος στο Μόντε Κάρλο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις με το τελευταίο ταξίδι να έχει πραγματοποιηθεί προ ολίγων ημερών, εντός Σεπτεμβρίου 2022 στην πόλη Μόνζα της Ιταλίας. Είναι ηλίου φαεινότερον ότι σε περίπτωση που εγώ σχεδίαζα να διαφύγω δεν θα είχα επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά θα παρέμενα στο εξωτερικό”.

Μιλώντας στο protothema.gr ο Κώστας Μαστοράκης επισήμανε επίσης ότι: “Οι αστυνομικοί που πήγαν να επιδώσουν την κλήτευση αρχικά την επέδωσαν σε λάθος διεύθυνση και όταν πήγαν εκεί που μένω δεν την θυροκόλλησαν αν είναι δυνατόν. Όλοι ξέρουν που μένω. Αλήθεια όταν με λήστεψαν το 2020 και ήρθε η αστυνομία δεν ήξεραν που μένω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά να είμαι 2 μήνες προφυλακισμένος επειδή κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους”.

