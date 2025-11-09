Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμου: “Αναγκαία η παραμονή των ΕΛΤΑ”

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμου Αλέξανδρος Σιαδήμας μιλά στο One Channel, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα να παραμείνει ανοιχτό το κατάστημα των ΕΛΤΑ στο Θέρμο.

Παρά την τρίμηνη παράταση που δόθηκε ώστε να μη σταματήσει η λειτουργία των ΕΛΤΑ και του καταστήματος στο Θέρμο, η κυβέρνηση εμφανίζεται αντίθετη στο ενδεχόμενο πλήρους απόσυρσης του μέτρου. Όπως σημειώνεται, θα ακολουθήσει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες για το μέλλον και τη λειτουργία των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε όλη τη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμου, Αλέξανδρος Σιαδήμας, μίλησε στο One Channel και στην εκπομπή «Από τον Έβρο έως τη Σητεία» με τον Βαγγέλη Καποδίστρια, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για την περιοχή η παραμονή των ΕΛΤΑ σε πλήρη λειτουργία. Τόνισε ότι το κατάστημα εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους, επαγγελματίες και ηλικιωμένους, καλύπτοντας ανάγκες που δεν μπορούν εύκολα να μεταφερθούν αλλού.

Ο αγώνας για τη διατήρηση του καταστήματος συνεχίζεται, με την τοπική κοινωνία να επιμένει πως η παρουσία των ΕΛΤΑ στο Θέρμο αποτελεί αναγκαίο πυλώνα για την καθημερινότητα και την ισότιμη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο μια περιοχή, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο υπηρεσίες κοινής ωφέλειας πρέπει να παραμένουν ζωντανές στην ελληνική περιφέρεια.

