Πρόεδρος επί τέσσερα

Είναι Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Παντολέοντος Μαχαλιώτη», Πρόεδρος του Παπαχαραλαμπείου Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου και από χθες Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Ο Χρήστος Παϊσιος έχει μάλιστα παρελθόν στο προεδριλίκι. Κατά τα παρελθόν διατέλεσε πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ναυπάκτου και του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπάκτου.

