Προχωρά ο σχεδιασμός για τη σύνδεση Κρεμαστών - Ευήνου ως λύση στην επερχόμενη λειψυδρία

Η σύνδεση Κρεμαστών - Ευήνου προχωρά ως το μεγαλύτερο και πιο στρατηγικό έργο για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων νερού και την ενίσχυση της υδροδότησης της Αττικής απέναντι στην επερχόμενη λειψυδρία.

Η κυβέρνηση φαίνεται να εγκαταλείπει το αρχικό σχέδιο δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα που θα έφερνε κάτω από την ίδια ομπρέλα όλους τους τοπικούς φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας (739 ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ).

Το φιλόδοξο σχέδιο που είχε αρχίσει να συζητείται το καλοκαίρι και προέβλεπε τη συμμετοχή της ΔΕΗ απομακρύνεται μετά τις αντιδράσεις δήμων, επιχειρηματικών παραγόντων αλλά και τις επιφυλάξεις υπουργών.

Στο τραπέζι υπάρχουν νέα σενάρια: είτε η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ να συνεχίσουν αυτόνομα με δυνατότητα εξαγορών μικρότερων φορέων, είτε οι σημερινοί πάροχοι να ομαδοποιηθούν σε λιγότερες δημόσιες ανώνυμες εταιρείες. Όμως οι τελικές αποφάσεις παραπέμπονται στο προσεχές μέλλον παρότι στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την διαχείριση των υδάτων δεν επαρκεί την ίδια στιγμή που η Αττική (αν οι ουρανοί δεν ανοίξουν φέτος το χειμώνα) θα αντιμετωπίσει σοβαρό έλλειμμα νερού από το 2027.

Χθες 6 Οκτωβρίου, οι ταμιευτήρες της Αττικής (Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη, Μαραθώνας), είχαν 398 εκατομμύρια κυβικά μέτρα όταν την ίδια ημερομηνία πέρυσι το νούμερο ήταν 630 εκατ. κ.μ.

Τα έργα προτεραιότητας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο ΓΓ Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης και ο επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης αποφασίστηκε να προχωρήσουν τρεις παρεμβάσεις διαφορετικής εμβέλειας:

•Γεωτρήσεις στη Βοιωτία

Στην περιοχή των Ούγγρων, κοντά στην Παραλίμνη, προβλέπονται νέες γεωτρήσεις που, μαζί με αυτές στην Ανατολική Υλίκη, μπορούν να αποδώσουν περίπου 50 εκατ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως, προσφέροντας άμεση ενίσχυση.

•Μονάδα αφαλάτωσης στη Θίσβη

Με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, η μονάδα θα παράγει 150.000–200.000 κ.μ. νερού ημερησίως. Η εγγύτητα στον αγωγό του Μόρνου (10 χλμ.) μειώνει το κόστος μεταφοράς, ενώ αρκετοί ιδιώτες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.

•Σύνδεση Κρεμαστών – Ευήνου

Το μεγαλύτερο και πιο στρατηγικό έργο, με κόστος άνω των 500 εκατ. ευρώ, αφορά την κατασκευή δύο σηράγγων (11 χλμ. και 7 χλμ.) που θα αξιοποιούν ανεκμετάλλευτα αποθέματα από τη λίμνη Κρεμαστών. Η πρώτη φάση εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί ως το 2028–2029.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών έργων φτάνει περίπου τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ με την προσθήκη άλλων παρεμβάσεων – όπως οι γεωτρήσεις στη Μαυροσουβάλα και η αξιοποίηση των υδάτων του Κηφισού και της Κωπαΐδας – το τελικό κόστος θα ανέλθει σε αρκετά δισεκατομμύρια.

Πηγή: newmoney.gr