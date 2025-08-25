Προχωρά η κατασκευή της μεγαλύτερης γέφυρας στην Ελλάδα – Πότε θα είναι έτοιμη

Νέα πλάνα αποτυπώνουν την πρόοδο σε ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα, μεταξύ των οποίων και μία από τις μεγαλύτερες γέφυρες στην Ελλάδα.

Ένα από τα πλέον εμβληματικά και φιλόδοξα έργα υποδομής που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στη χώρα, και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης, δίνοντας ανάσα στην καθημερινότητα χιλιάδων οδηγών, προχωράει με γοργούς ρυθμούς σύμφωνα με όλες τις σχετικές ενημερώσεις.

Ο λόγος πέρι της γέφυρας Flyover Θεσσαλονίκης, τη νέα υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο που εκτείνεται πάνω από την Περιφερειακή Οδό. Όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελεί τη μεγαλύτερη γέφυρα που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ελλάδα, με συνολικό μήκος περίπου 4 χιλιομέτρων και πλάτος 22 μέτρων. Το μέγεθός της, σε συνδυασμό με τον κυκλοφοριακό της ρόλο, την καθιστούν ένα από τα πιο στρατηγικά έργα οδοποιίας της τελευταίας δεκαετίας.

Η πρόοδος του έργου αποτυπώνεται συνεχώς μέσα από βίντεο και πλάνα που δίνουν στους πολίτες μια εικόνα για το πώς εξελίσσεται το εγχείρημα. Σε πρόσφατο βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube, παρουσιάζεται η πορεία των εργασιών από τον ανισόπεδο κόμβο Κ5, στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, έως τον κόμβο Κ12 που οδηγεί προς τα Νέα Μουδανιά.

Στα χαρακτηριστικά αυτά πλάνα, βλέπουμε την κόκκινη μεταλλική γέφυρα της ΥΤΛ, ένα ειδικό κυλιόμενο φορείο σκυροδέτησης που κινείται υδραυλικά κατά μήκος του έργου πάνω στα βάθρα που κατασκευάζονται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Το φορείο αυτό επιτρέπει την ταχεία και μεθοδική σκυροδέτηση, εξασφαλίζοντας ότι κάθε τμήμα της γέφυρας ολοκληρώνεται με ακρίβεια και εντός χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα, στα πλάνα διακρίνεται και η νέα «μπλε» μεταλλική κατασκευή που πρόκειται να τοποθετηθεί μετά τον κόμβο στο Επταπύργιο, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί το έργο στα επόμενα στάδια.

Για να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της Flyover, κρίθηκε απαραίτητη η κατεδάφιση υφιστάμενων υποδομών. Στο σχετικό βίντεο βλέπουμε πλάνα από το σημείο στο οποίο έδρευε η Γέφυρα Περραιβού, η οποία έχει ήδη κατεδαφιστεί,ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν το τούνελ στα Κωνσταντινουπολίτικα και η γέφυρα Πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, με τα έργα κατεδάφισης να προγραμματίζονται για το τέλος του έτους. Οι ενέργειες αυτές θεωρούνται καθοριστικές, καθώς ανοίγουν τον δρόμο για την απρόσκοπτη κατασκευή της νέας υπερυψωμένης λεωφόρου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το έργο βρίσκεται ήδη σε ποσοστό ολοκλήρωσης 25%. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι η πρόοδος είναι σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι η γέφυρα Flyover θα παραδοθεί στην ώρα της. Συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση έχει τοποθετηθεί χρονικά στο 2027, με πρόσφατες ανακοινώσεις να κάνουν λόγο για παράδοση τον Μάιο της συγκεκριμένης χρονιάς.

Την αισιοδοξία αυτή έχουν επιβεβαιώσει και τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σε αυτοψία που πραγματοποίησαν νωρίτερα το 2025, ο Υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, διαπιστώθηκε από κοντά ότι το έργο προχωρά με γοργούς ρυθμούς και ότι τηρούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Ο κ. Ταχιάος είχε μάλιστα αναφέρει τον Αύγουστο ότι βασικός στόχος είναι να διατηρηθεί ο ρυθμός σκυροδέτησης έτσι ώστε κάθε τμήμα της γέφυρας να ολοκληρώνεται μέσα σε 15 ημέρες, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

Σημειώνεται πως το έργο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 478 εκατομμυρίων ευρώ και έχει στρατηγικό ρόλο τόσο για την τοπική κινητικότητα όσο και για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

