Ο Γιώργος Πρίντεζης αποχώρησε δακρυσμένος από το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Ο Γιώργος Πρίντεζης γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον ρίχνει στο παρκέ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα ενώ όλα είχαν κριθεί και όλο το γήπεδο να τον χειροκροτεί.

Αυτό είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Γιώργου Πρίντεζη, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του.

Ο ίδιος αποχώρησε δακρυσμένος στο φινάλε του αγώνα έχοντας δεχτεί σε όλη τη διάρκεια αυτού την αγάπη και την αποθέωση από τον κόσμο των ερυθρολεύκων.

Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και στην ανάπαυλα του πρώτου μέρους.

Στο ημίχρονο του μικρού τελικού με την Μπαρτσελόνα ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε δηλώσεις στο κανάλι της Euroleague και στον Τζο Αρλάουκας, με τον κόσμο της ομάδας να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του.

.@olympiacosbc fans have a lot of love to give to Georgios Printezis 👀

Just listen…#F4GLORY pic.twitter.com/qZAsvBHyBq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2022