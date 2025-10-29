Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Ελλάδα
Ελλάδα

Πρέβεζα: Βίντεο από τη στιγμή που θάβουν ζωικά απόβλητα δίπλα στον Λούρο ποταμό

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Αδιανόητο περιβαλλοντικό σκάνδαλο αποκαλύφθηκε σε περιοχή της Πρέβεζας, όπου εντοπίστηκαν τόνοι από ζωικά απόβλητα θαμμένοι σε αυλή εταιρείας, κοντά στον ποταμό Λούρο.

Βίντεο που παρουσίασε η ΕΡΤ δείχνει εκσκαφείς να ανοίγουν τάφρους και να θάβουν μέσα ψάρια, κοτόπουλα και χαλασμένα κρέατα, ενώ η δυσοσμία στην περιοχή είναι πλέον ανυπόφορη.

Τρεις συλλήψεις και δικογραφία για 12 άτομα για τα ζωικά απόβλητα

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για περιβαλλοντική ρύπανση σε βάρος άλλων 12 ατόμων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 28χρονος άδειασε οκτώ φορτηγά με ζωικά υποπροϊόντα στον χώρο εταιρείας ενός 40χρονου.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα απόβλητα προέρχονταν από μονάδα δύο ημεδαπών (64 και 28 ετών) που λειτουργεί σε νησί της ελληνικής επικράτειας. Οι εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να καλύψουν το σημείο χρησιμοποιώντας μηχανήματα, μεταλλικά εμπόδια και φορτηγά, ώστε να μην εντοπιστεί το περιβαλλοντικό έγκλημα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότεροι από 200 τόνοι ζωικών υποπροϊόντων είχαν θαφτεί, σε συνδυασμό με απόβλητα εκσκαφών και συσκευασιών τροφίμων.

Ο Δήμος Ζηρού για τα ζωικά απόβλητα: «Δεν είχαμε καμία εμπλοκή»

Ο Δήμος Ζηρού εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη μεταφορά ή απόθεση των αποβλήτων και καταδικάζοντας το περιστατικό.

«Ο Δήμος Ζηρού δεν είχε καμία γνώση ή συμμετοχή στη λήψη ή εκτέλεση αποφάσεων για τη μεταφορά των αποβλήτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο, ενώ οι πολίτες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη ρύπανση και ζητούν άμεση απομάκρυνση των αποβλήτων, προκειμένου να προστατευθεί το υδάτινο οικοσύστημα του Λούρου ποταμού.

Πηγή: parapolitika.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Νέες ταυτότητες: Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας στα γραφεία εξυπηρέτησης

Κλήρωση τζόκερ 29/10: Οι τυχεροί αριθμοί που χαρίζουν 1,2 εκατ. ευρώ

Βόλος: Συγκλονίζει ο παππούς του βρέφους που σκοτώθηκε σε δυστύχημα το 2023 –...

Ναύπλιο: Βίντεο ντοκουμέντο από τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 52χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο

«Φούντωσαν» τα χρέη στην Εφορία – Πάνω από 111 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες...

Φρικτό έγκλημα στη Ροδόπη – Νεκρός ηλικιωμένος που δέχτηκε επίθεση με μπαστούνι από...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.