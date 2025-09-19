Πρέβεζα: Συνελήφθη 75χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης ναυαγοσώστριας

Στη σύλληψη ενός 75χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μιας 22χρονης ναυαγοσώστριας προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (18/9) η Αστυνομία στην Πρέβεζα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η καταγγελία, ο ηλικιωμένος φέρεται να προέβη σε παραλία της περιοχής σε πράξεις ενώπιον 22χρονης ναυαγοσώστριας, που προσέβαλαν την αξιοπρέπειά της στο πεδίο της γενετήσιας ζωής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Πηγή: topikifoni.gr