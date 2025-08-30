Πρέβεζα: Κάηκε ολοσχερώς beach bar στο Μονολίθι

Το πρωί του Σαββάτου 30.08.25, η ειδυλλιακή παραλία του Μονολιθίου στην Πρέβεζα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με τις φλόγες. Το γνωστό beach bar Blue Island τυλίχθηκε σε πυκνούς καπνούς και καταστράφηκε ολοσχερώς, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ανυποψίαστοι λουόμενοι που απολάμβαναν το μπάνιο τους αντίκρισαν τις πρώτες φλόγες και, σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο κατέφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι άντρες και επικεφαλής τον διοικητή Γιώργο Γκούμα, που συντόνισε την επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι εικόνες είναι δραματικές: οι πυροσβέστες να δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες, ενώ οι ισχυροί καπνοί τύλιγαν την περιοχή.

Παρά την άμεση επέμβαση, η φωτιά εξελίχθηκε με αστραπιαία ταχύτητα, καταστρέφοντας το κατάστημα από άκρη σε άκρη.

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στην παραλία παρακολουθούσε αποσβολωμένος, βλέποντας ένα από τα πιο δημοφιλή beach bar της Πρέβεζας να παραδίδεται στις φλόγες. Η ανησυχία ήταν έντονη, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά ήδη τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά.

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο που καταγράφει τη μάχη με τις φλόγες και την ολοκληρωτική καταστροφή συγκλονίζει και προκαλεί θλίψη σε όλη την τοπική κοινωνία.

https://youtu.be/U-zHe2TA_G4

onprevezanews.gr