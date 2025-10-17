Πρέβεζα: Γκαζάκι "τίναξε" διαμέρισμα στον αέρα - Τραυματίας ο ένοικος

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην Πρέβεζα, όταν γκαζάκι "τίναξε" διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας, στον αέρα προκαλώντας αναστάτωση σε ολόκληρη τη γειτονιά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προήλθε από γκαζάκι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα και σε παρακείμενα διαμερίσματα.

Ο ένοικος του σπιτιού τραυματίστηκε από την ισχυρή έκρηξη και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας και περιπολικά της αστυνομίας, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, ενώ εξετάζεται αν υπήρξε διαρροή αερίου ή κακή χρήση του γκαζακιού.

Η ισχυρή έκρηξη ήταν τόσο έντονη που, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκε σε αρκετά τετράγωνα μακριά, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στους περίοικους.

parapolitika.gr