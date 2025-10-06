Πρέβεζα: Επικίνδυνοι ελιγμοί από μεθυσμένο 19χρονο στο λιμάνι - Συνελήφθη από το Λιμενικό

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής (5/1), στέλεχος της Λιμενικής Αρχής της Πρέβεζας, κατά την εκτέλεση πεζής περιπολίας, διαπίστωσε ότι ένας 19χρονος ημεδαπός οδηγός ενός δίκυκλου, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στο λιμάνι της Πρέβεζας.

Στο σημείο μετέβησαν και έτερα στελέχη της Λιμενικής Αρχής, τα οποία σε γενόμενο έλεγχο διαπίστωσαν ότι ο οδηγός δεν έφερε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδηγήσεως και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ κατόπιν διενέργειας αλκοολομέτρησης διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το μηχανάκι του υπό την επήρεια μέθης.

Από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 19χρονος για παράβαση του άρθρου 290Α του Π.Κ. «Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία» και βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

