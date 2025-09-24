Πρέβεζα: Αύριο ξεκινά η δίκη για το κυνοκομείο του Δήμου Ζηρού στη Φιλιππιάδα

Ξεκινά αύριο Πέμπτη στην Πρέβεζα η δίκη για τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης αδέσποτων σε κυνοκομείο του Δήμου Ζηρού στη Φιλιππιάδα, υπόθεση που είχε προκαλέσει πανελλήνια κατακραυγή το 2021.

Στο εδώλιο θα καθίσουν ο πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού, αρμόδιος τότε για τη διαχείριση των αδέσποτων, και η πρόεδρος τοπικού φιλοζωικού σωματείου, στο οποίο είχε παραχωρηθεί ατύπως δημοτική έκταση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να μην τήρησαν τους κανόνες ευζωίας και φροντίδας ζώων συντροφιάς κατ’ εξακολούθηση, με αποτέλεσμα σοβαρές παραλείψεις σε σίτιση, κτηνιατρική περίθαλψη, στειρώσεις και καταλληλότητα καταλυμάτων. Ο δημοτικός χώρος, έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων, παρουσιάστηκε –με βάση τότε τις καταγγελίες– ως ανεπαρκής και ανθυγιεινός, με ζώα σε κατάσταση υποσιτισμού και δερματικών αλλοιώσεων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Νοέμβριο του 2021, έπειτα από τις δημοσιοποιήσεις των οργανώσεων A Little Shelter (Κατρίνα Τσάνταλη) και Dog’s Voice (Έλενα Δέδε), που κατέγραψαν εικόνες από το χώρο φιλοξενίας και τις έθεσαν στη δημοσιότητα, αναδεικνύοντας το πρόβλημα. Όπως αναφέρει η πολιτική αγωγή, στόχος είναι μια παραδειγματική καταδίκη για την πολυετή κακομεταχείριση έγκλειστων αδέσποτων, ώστε «να σπάσει το απόστημα» αντίστοιχων πρακτικών και σε άλλους δήμους.

Η δίκη, που είχε λάβει τέσσερις αναβολές, αναμένεται να ξεκινήσει με καταθέσεις μαρτύρων και εξέταση του υλικού που έχει συγκεντρωθεί από τις αρχές και τις οργανώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται τόσο η θεσμική λογοδοσία για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων από την αυτοδιοίκηση όσο και η ανάγκη για ουσιαστική αναβάθμιση των πρωτοκόλλων ευζωίας: σταθερή κτηνιατρική φροντίδα, επαρκής σίτιση, συστηματικές στειρώσεις και ασφαλή, υγιεινά καταλύματα.

Η έκβαση της δίκης εκτιμάται πως θα λειτουργήσει ως οδηγός πρακτικών για τους δήμους σε όλη τη χώρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο το διαχρονικό αίτημα των φιλοζωικών φορέων για διαφάνεια, έλεγχο και σεβασμό στα δικαιώματα των ζώων.

Πηγή και φωτογραφία: iefimerida.gr