Πράξη ανθρωπιάς: Οι αδερφοί Καγιά δωρίζουν απινιδωτή στην Πυροσβεστική Αγρινίου

Πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από τα αδέρφια Καγιά, μέσω δωρεάς απινιδωτή στην Πυροσβεστική Αγρινίου, εις μνήμην της μητέρας τους, Ελένης Καγιά.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε από τον ιατρό Βασίλειο Καγιά και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας τόσο των υπαλλήλων της Πυροσβεστικής όσο και των πολιτών.

Ο διοικητής της Υπηρεσίας, Θοδωρής Αποστόλου, ευχαρίστησε θερμά τους αδερφούς Καγιά για την έμπρακτη αγάπη τους προς τον συνάνθρωπο.

Σε σχετική ανάρτηση ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, Θοδωρής Αποστόλου αναφέρει:

«Δωρεά ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου έκαναν οι αδερφοί Καγιά, εις μνήμην της μητέρας τους Ελένης Καγιά.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε από τον ιατρό Βασίλειο Καγιά.

Η προσφορά αυτή αποτελεί πράξη ανθρωπιάς και στήριξης και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας των υπαλλήλων της υπηρεσίας αλλά και όλων των πολιτών. Ευχαριστούμε από καρδιάς τους αδερφούς Καγιά για την έμπρακτη αγάπη τους προς τον συνάνθρωπο!»