Πράσινες ελιές: Νέες, αυξημένες τιμές από την Ένωση Αγρινίου

H Ένωση Αγρινίου διαμόρφωσε και ανακοινώνει τον νέο τιμοκατάλογο αγοράς για τις πράσινες ελιές εσοδείας 2025 – 2026.

Σημειώνουμε ότι οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ελιές α' ποιότητας, χωρίς μειονεκτήματα (κόκκινες, δάκος, χαλάζι), με ανοχή έως 2%. Όσοι παραγωγοί δεν είναι μέλη στις Ομάδες Παράγωγων Επιτραπέζιων Ελιών του Α. Σ. Ένωση Αγρινίου θα έχουν μείον -05ευρώ στις παραπάνω τιμές. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται, όπως πάντα, στην καλύτερη τιμή και τοις μετρητοίς, μέσω τραπεζικών λογαριασμών των παράγωγων.

Οι παραγωγοί καλούνται να προσέρχονται στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγρινίου στη Σπολάϊτα, όπου και το εργοστάσιο επεξεργασίας – τυποποίησης βρώσιμης ελιάς, καθώς και στο υποκατάστημα της Αμφιλοχίας. Και φέτος, για την ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών, η Ένωση Αγρινίου ;έχει θέσει σε λειτουργία πρατήρια και σταθμούς παραλαβής. Έτσι, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται και στα σταθερά σημεία παραλαβής ελιών στο Αγγελόκαστρο, στην Παλαιομάνινα και στο Καστράκι. Ανάλογα με τις ανάγκες, θα λειτουργήσουν πρόσθετοι σταθμοί παραλαβής, όπου χρειαστεί.

Η Ένωση Αγρινίου, με τις ισχυρές Ομάδες Παραγωγών και τις υποδομές της, όπως κάθε χρόνο δηλώνει έτοιμη για τη νέα ελαιοκομική περίοδο, τόσο σε ότι αφορά την απορρόφηση – παραλαβή της της επιτραπέζιας ελιάς όσο και σε ότι έχει να κάνει με την παράλληλη υποστήριξη στους ελαιοκαλλιεργητές, φυσικά παρέχοντάς τους και τα εφόδια που έχουν ανάγκη.