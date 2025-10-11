Πραγματοποιήθηκε στο Θέρμο η προτελευταία αιμοδοσία του 2025

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου στο Θέρμο η προτελευταία αιμοδοσία του 2025 στην οποία προσήλθαν 35 αιμοδότες και συγκεντρώθηκαν 30 μονάδες αίματος.

Η Ομάδα της Αιμοδοσίας της Πάτρας αποτελούμενη από τις γιατρούς Δήμητρα Λεμπούση Χαρά Σαπατζιώτη, τους νοσηλευτές Δημήτρη Πιτσικό, Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο και Αικατερίνη Δημητρίου και τον οδηγό Λεωνίδα Καψή και Ανδρέα Σταύρου έδωσε τον καλύτερο εαυτό της για την επιτυχία της Αιμοδοσίας.

Επιτακτική είναι η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των αιμοδοτών που έχει παρουσιάσει μείωση τα τελευταία χρόνια και κυρίως την περίοδο του covid και μετά.

Η συμμετοχή νέων ανθρώπων είναι το ζητούμενο για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η επόμενη αιμοδοσία θα γίνει το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2025 και θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από όλους για αυξημένη προσέλευση.

Δείτε φωτογραφίες:

Konstantinos F. Maragiannis