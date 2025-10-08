Πραγματικό μωρό-γίγας: Γέννησε μπέμπη 5,8 κιλών!

Η Shelby Martin, από τις ΗΠΑ, άφησε άφωνο το Διαδίκτυο με το μωρό-γίγας, του μικρού Cassian.

Η νεαρή μητέρα μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει με τη νοσοκομειακή ρόμπα και δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η κοιλιά της. Στις επόμενες φωτογραφίες αποκάλυψε το νεογέννητο μωρό της.

Ο μικρός Cassian ζύγιζε 5,8 κιλά και, σύμφωνα με το προσωπικό του νοσοκομείου, ήταν το μεγαλύτερο μωρό που γεννήθηκε αυτά τα τελευταία τρία χρόνια.

Viral το βίντεο με το τεράστιο μωρό στο TikTok

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με πάνω από 35 εκατομμύρια προβολές στον λογαριασμό της Martin στο TikTok και περισσότερα από 50.000 σχόλια. Παράλληλα, έγινε θέμα από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο WSMV.

Πολλοί από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν περιέργεια να μάθουν πώς γέννησε η νεαρή μητέρα, ενώ άλλοι έκαναν αστειεύτηκαν ότι ο μικρός Cassian ήταν ήδη ενήλικος άνδρας.

Σημειώνεται πως ο Cassian γεννήθηκε τη μέρα των γενεθλίων της μητέρας του και είναι για εκείνη «το μεγαλύτερο δώρο» της ζωής της.

iefimerida.gr