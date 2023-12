Πράγα: Ο 24χρονος δράστης βοηθήθηκε από την φίλη του – Δολοφόνησε τον πατέρα του πριν σκοτώσει άλλους 15

Η αστυνομία μάλιστα εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει σκοτώσει ακόμα δύο άτομα πριν το μακελειό στην Πράγα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά εάν ο 24χρονος μπορεί να συνδέεται με δύο φόνους που έγιναν την περασμένη εβδομάδα. Ένας 32χρονος πατέρας και η δύο μηνών κόρη του σκοτώθηκαν από πυρά στο δάσος Klanovicky κοντά στην Πράγα την περασμένη Παρασκευή, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ, αλλά για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν ο Κόζακ έχει πραγματικά κάποια σχέση με τις δολοφονίες.

URGENT 🚨:–: Czech university gunman suspected of killing man and baby in another shooting last week, officials say #Shooting #Prague #Czech #CharlesUniversity #DavidKozak pic.twitter.com/QpmEoBYwwQ

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Κόζακ σχεδίαζε να παρακολουθήσει μια διάλεξη χθες το απόγευμα στη Σχολή Τεχνών, λίγα λεπτά με τα πόδια από τη σχολή Φιλοσοφίας. Όμως οι αστυνομικοί, που αναζητούσαν τον μαθητή από το απόγευμα, δεν κατάφεραν να τον βρουν εκεί. Ήταν καθ’ οδόν για τη Φιλοσοφική σχολή, όπου άνοιξε πυρ λίγες στιγμές αργότερα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social, δείχνουν τον 24χρονο Ντέιβιντ Κόζακ να βγαίνει στο μπαλκόνι και να ανοίγει πυρ.

Δείτε το βίντεο με τον μακελάρη να πυροβολεί:

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️

The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street

He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS

— Lenka Houskova White (@white_lenka) December 21, 2023